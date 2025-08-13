Bybit

Bybit gestaltet WSOT 2025 mit einem Preispool von 10 Millionen USDT und ohne Einstiegshürden neu

Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessem am Handelsvolumen, freut sich, den Handelswettbewerb des Jahres anzukündigen: Bybits Vorzeigeprojekt World Series of Trading (WSOT) 2025 startet am 12. August um 10:00 Uhr UTC.

Als der weltweit am längsten laufende Krypto-Handelswettbewerb geht WSOT in ein entscheidendes Jahr, um den Kryptohandel in der Ausgabe 2025 neu zu schreiben und neu zu gestalten. Mit der Vision, Krypto in einen inklusiveren, engagierteren und faireren Raum zu verwandeln, stellt WSOT 2025 eine bedeutende Entwicklung im wettbewerbsorientierten Kryptohandel dar, bei dem in der Registrierungsphase kein Eigenkapital erforderlich ist.

Mit der Neuerfindung des Sektors durch CEX- und DEX-Innovationen und erneuten Synergien mit dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) erweitert WSOT 2025 die globale Arena, um Händlern dabei zu helfen, On-Chain-Möglichkeiten zu nutzen und tokenisierte TradFi-Angebote zu erkunden. Die jüngsten Ergänzungen, die durch den Netzwerkeffekt der Ökosystempartner von Bybit noch verstärkt werden, ermöglichen es wettbewerbsfähigen Händlern aller Fachrichtungen, wirklich zu glänzen.

WSOT 2025 bricht mit der Tradition und schafft alle finanziellen Voraussetzungen für die Teilnahme in der Anmeldephase ab, während die Plattform weiterhin Fähigkeiten, Strategien sowie Führungsqualitäten belohnt. Jeder teilnahmeberechtigte Händler, der die KYC-Prüfung bestanden hat, kann sich nun für WSOT registrieren und damit den Zugang zum renommiertesten Handelswettbewerb der Kryptoindustrie demokratisieren.

WSOT 2025: Neufassung der Regeln für ein faireres Spiel

WSOT 2025 wird durch Bybits Mission aufgefrischt, um den Kryptohandel neu zu schreiben und neu zu gestalten, unterstützt durch ein Netzwerk aus Partnern des gemeinnützigen Sektors, des Blockchain- und Krypto-Ökosystems sowie aus Finanzdienstleistern. Dazu gehören unter anderem EthicHub, die Blockchain for Good Alliance, SoSoValue, SUI, CryptoBanter, Chart Champions, Dusty BC, Michael Devlin und weitere.

Das Format der Spiele hat sich parallel dazu weiterentwickelt und bietet nun insgesamt 10 Millionen USDT an Preisen. Zusätzlich zum Hauptturnier bieten Nebenwettbewerbe wie das Pregame – WSOT Trader's Camp und WSOT On-Chain Trader House – ein DEX-Wettbewerb, der gemeinsam von Bybit Web3 und Byreal veranstaltet wird, einen alternativen Zugang zu separaten Preispools und Boni.

Das abgestufte und gewichtete System von WSOT 2025 gewährleistet einen fairen Wettbewerb, indem es den Händlern erlaubt, in ihrer eigenen Gewichtsklasse zu konkurrieren – vom Anfänger (100 $) bis zum Schwergewicht (10 000 $) – mit eigenen Preispools für jede Abteilung.

Der Hauptwettbewerb findet vom 27. August, 10:00 Uhr UTC, bis zum 15. September, 10:00 Uhr UTC, statt und bietet vier Belohnungskategorien mit einem Preispool von 8 Millionen USDT:

Global Squad PnL% : 3,6 Mio. USDT an Preisen, wobei die höchstplatzierten Anführer der 40 besten Squads 20 % des Squad-Preispools erhalten

: 3,6 Mio. USDT an Preisen, wobei die höchstplatzierten Anführer der 40 besten Squads 20 % des Squad-Preispools erhalten Weltweit individueller Gewinn : 1,2 Mio. USDT in Preisen mit einer Rangliste, die nach „Gewichten" von Anfänger bis Schwergewicht geordnet ist.

: 1,2 Mio. USDT in Preisen mit einer Rangliste, die nach „Gewichten" von Anfänger bis Schwergewicht geordnet ist. Regionales Handelsvolumen : 2,44 Mio. USDT mit insgesamt neun Regionen sind für die WSOT 2025 vorgesehen, geordnet nach der Summe des Handelsvolumens der Teilnehmenden in jeder Region

: 2,44 Mio. USDT mit insgesamt neun Regionen sind für die WSOT 2025 vorgesehen, geordnet nach der Summe des Handelsvolumens der Teilnehmenden in jeder Region Täglich individuell PnL%: Tägliches festes Preisgeld von 40 000 USDT für 19 Tage für die 100 besten Gewinner

Die verschiedenen Belohnungsschienen bieten Teilnehmenden mehr Möglichkeiten, um zu gewinnen: Von Ranglisten, Auszeichnungen für Team- und Einzelleistungen bis hin zu lokalisierten Livestream-Verlosungen kann die gesamte WSOT-Community, unabhängig vom Handelsvolumen, an der Leidenschaft für Krypto in WSOT 2025 teilhaben.

Wichtige Daten

Frühzeitige Anmeldung: 12. August, 10:00 Uhr UTC, bis 18. August 2025, 10:00 Uhr UTC

12. August, 10:00 Uhr UTC, bis 18. August 2025, 10:00 Uhr UTC Allgemeine Anmeldung: 18. August, 10:00 Uhr UTC, bis 27. August 2025, 10:00 Uhr UTC

18. August, 10:00 Uhr UTC, bis 27. August 2025, 10:00 Uhr UTC Späte Anmeldung: 27. August, 10:00 Uhr UTC, bis 6. Sept. 2025, 10:00 Uhr UTC

„WSOT 2025 repräsentiert unsere Vision eines wirklich inklusiven und engagierten wettbewerbsorientierten Handels", sagt Ben Zhou, Co-Founder und CEO von Bybit. „Wir heißen Händler aller Ebenen willkommen, ihr Können auf der weltweit größten Krypto-Handelsplattform unter Beweis zu stellen. Solange Sie Krypto lieben, ist WSOT der richtige Ort für Sie."

Es gelten Beschränkungen und Benutzeranforderungen. Die vollständigen Regeln und Bedingungen finden Sie im Internet: WSOT 2025 oder erfahren Sie hier mehr über den Wettbewerb.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

