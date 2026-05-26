Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr Weiterbildungskurs für Gruppenführer/innen

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Vaduz (ots)

Das Thema Sicherheit ist bei den Feuerwehren allgegenwärtig und gerade im Einsatz lauern überall Gefahren auf die Feuerwehrleute. Eine dieser Gefahren bilden Stürze von oben herab oder in die Tiefe. Dazu führt das Amt für Bevölkerungsschutz am 29. und 30. Mai 2026 einen Weiterbildungskurs zum Thema "Absturzsicherung" in Triesenberg durch.

Bei diesem Kurs erlernen die angehenden Führungskräfte nicht nur das nötige Handwerk, sondern sie lernen auch Risiken zu analysieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Auf dem Lehrplan stehen dann auch einfache Rettungen mit technischen Mitteln aus der Höhe und Tiefe.

Die praktischen Übungen finden an geeigneten Objekten in Triesenberg statt. Dem Kurskommandanten Björn Frick, Balzers, stehen dabei weitere Spezialisten auf diesem Gebiet zur Seite.