PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr Weiterbildungskurs für Gruppenführer/innen

Feuerwehr Weiterbildungskurs für Gruppenführer/innen
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Das Thema Sicherheit ist bei den Feuerwehren allgegenwärtig und gerade im Einsatz lauern überall Gefahren auf die Feuerwehrleute. Eine dieser Gefahren bilden Stürze von oben herab oder in die Tiefe. Dazu führt das Amt für Bevölkerungsschutz am 29. und 30. Mai 2026 einen Weiterbildungskurs zum Thema "Absturzsicherung" in Triesenberg durch.

Bei diesem Kurs erlernen die angehenden Führungskräfte nicht nur das nötige Handwerk, sondern sie lernen auch Risiken zu analysieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Auf dem Lehrplan stehen dann auch einfache Rettungen mit technischen Mitteln aus der Höhe und Tiefe.

Die praktischen Übungen finden an geeigneten Objekten in Triesenberg statt. Dem Kurskommandanten Björn Frick, Balzers, stehen dabei weitere Spezialisten auf diesem Gebiet zur Seite.

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
Björn Frick, FW-Instruktor
T +423 787 15 63
frick.bjoern@li-life.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 26.05.2026 – 16:30

    Jahresbericht 2025 des Nationalen Präventionsmechanismus

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. Mai 2026, den Jahresbericht 2025 des Nationalen Präventionsmechanismus zur Kenntnis genommen. Liechtenstein ist Vertragspartei des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, mit welchem ein internationales System zur Inspektion von Haftorten etabliert wurde. Mit der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 15:37

    Bestätigung des AAA-Ratings mit stabilem Ausblick für Liechtenstein

    Vaduz (ots) - Am 25. Mai 2026 hat die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings das Länderrating für Liechtenstein mit der Bestnote Triple-A mit stabilem Ausblick bestätigt. Diese Einstufung folgt nach einem Besuch von S&P Global Ratings in Liechtenstein mit vertieften Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Verbänden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren