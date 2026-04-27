Fürstentum Liechtenstein

Stipendien - Bin ich anspruchsberechtigt?

Vaduz (ots)

Der Staat unterstützt in Ausbildung stehende Personen in Form von Stipendien und Darlehen. Wer hat Anspruch auf ein Stipendium? Worin unterscheiden sich Stipendien und Darlehen? Wie läuft das Antragsverfahren ab?

Am Mittwoch, 06. Mai 2026, findet um 18 Uhr im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (Postgebäude, Schaan) eine Informationsveranstaltung zum Thema Stipendien statt.

Vertreterinnen der Stipendienstelle geben einen kurzen Gesamtüberblick über diese Form der Ausbildungsbeihilfe, beantworten Fragen und stehen für individuelle Kurzberatungen zur Verfügung.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.