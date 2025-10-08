Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Aufbaukurs

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Von Donnerstag, 16. bis Samstag, 18. Oktober 2025, findet in Balzers der Einführungskurs für junge Feuerwehrangehörige mit Schwerpunkt technischer Hilfeleistung statt.

Die 24 Teilnehmer aus allen Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren des Landes erlernen den Umgang mit technischen Geräten wie Seilzugapparaten, Pumpen, Belüftungsgeräten usw. Sie erhalten eine vertiefte Ausbildung über die Einsatzarten der technischen Hilfeleistung mit dem Zweck auch bei solchen Einsätzen an der Front ihren Dienst leisten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schadenabwehr bei Naturereignissen wie Hochwasser und Sturmschäden. Ergänzt wird der Kurs durch verschiedene fachspezifische Referate.

Kurskommandant Daniel Marxer wird unterstützt von vier Klassenlehrern, welche das vielseitige und anspruchsvolle Programm in drei Tagen zu bewältigen haben. Für die Bereitstellung des sehr umfangreichen Materials ist die Feuerwehr Balzers verantwortlich.

Zentrum des Kurses ist das Feuerwehr-Depot Balzers. Die praktischen Lektionen finden an geeigneten Objekten verteilt auf dem ganzen Gemeindegebiet statt.