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Fürstentum Liechtenstein

Artist-in-Residence Kooperation mit Andorra

Vaduz (ots)

Dank einer im Jahr 2025 vom liechtensteinischen Kulturministerium ausgesprochenen Einladung erhalten im Jahr 2026 Kunstschaffende aus Andorra die Möglichkeit zu einem temporären Austausch im Rahmen eines Artist-in-Residence Programms.

Von Mitte April bis Anfang Mai 2026 ist der aus Andorra stammende Dokumentarfilmer Oscar Pichel im Wohnatelier "Turmhaus" in Balzers zu Gast. Dort widmet er sich intensiv seinem hybriden Projekt ARRELS, das die Spuren seiner beiden Grossmütter in Andorra während der Kriegsjahre untersucht. Im Anschluss, von Mitte Mai bis Anfang Juli 2026, übernimmt die Drehbuchautorin Maria Caminal ebenfalls aus Andorra das Wohnatelier. Sie arbeitet in dieser Zeit an der finalen Umsetzung des Drehbuchs für ihren neuen Film The Ice Women.

Im Gegenzug wird die Liechtensteiner Künstlerin Lilian Hasler von November bis Dezember 2026 nach Andorra reisen. Auf Einladung der Regierung Andorras wird sie im Faberllull Institut leben und arbeiten und sich in ihrem künstlerischen Schaffen mit der alpinen Topografie des Kleinstaates auseinandersetzen.

Kooperationen dieser Art sind für die Aussenpolitik von grosser Bedeutung und fördern zugleich eine lebendige kulturelle Vernetzung.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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