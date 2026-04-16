Fürstentum Liechtenstein

Drei Wölfe genetisch nachgewiesen

Vaduz (ots)

Seit Ende Januar 2026 kommt es zu einer Häufung von Wolfsnachweisen. Im Gegensatz zu den Nachweisen in den Vorjahren konnten dabei bislang zehn Mal zwei Wölfe gleichzeitig in Fotos oder Videos bestätigt werden. In Kotproben vom 21. Februar und 8. März konnte dabei mit einer DNA-Analyse das Individuum M686 identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen männlichen Wolf, der ein Nachkomme aus der italienischen Ursprungspopulation ist. Die meisten der heute in den Alpenländern vorkommenden Wölfe haben diese Abstammung. Aus welchem Rudel M686 abstammt bzw. woher er genau nach Liechtenstein zugewandert ist, bleibt aber unbekannt.

Die neuesten Resultate der analysierten Proben vom 17., 19. und 22. März identifizieren den weiblichen Wolf F369 und den Rüden M411. F369 wurde damit erstmals in der Schweiz und Liechtenstein nachgewiesen und stammt aus der italienischen Ursprungspopulation. Genauere Erkenntnisse zu ihrem Elternrudel und dem Herkunftsgebiet liegen nicht vor. M411 wurde zwischen 2023 und Anfang März 2026 im Raum Walenstadt-Toggenburg-Werdenberg im Kanton St. Gallen nachgewiesen. Im Jahr 2024 hatte er dort mit der Wölfin F180 ein Rudel mit Nachwuchs gebildet. Wie sich dieses Rudel seither entwickelt hat und weshalb M411 nun in Liechtenstein in Erscheinung tritt, ist derzeit nicht bekannt.

Die Zahl der Wölfe, die sich derzeit in Liechtenstein aufhalten, lässt sich auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht mit Sicherheit bestimmen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist sowohl möglich, dass sich alle drei nachgewiesenen Tiere noch im Land aufhalten, als auch, dass M686 abgewandert ist.

Das Amt für Umwelt verfolgt die weitere Entwicklung aufmerksam. Weitere Resultate aus zusätzlichen DNA-Proben werden bis Ende April erwartet. Die Bevölkerung wird gebeten, Beobachtungen sowie insbesondere Fotos und Videos von Wölfen umgehend dem Amt für Umwelt zu melden. Weiterführende Informationen zum Wolf sind auf der Internetseite des Amts für Umwelt abrufbar: https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/jagd-und-wildtiere/wolf