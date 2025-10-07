Fürstentum Liechtenstein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im September 2025 - Arbeitslosenquote bleibt stabil

Vaduz (ots)

Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende September 409 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im September mit 1,9 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte.

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 2 Personen auf 37. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl um 1 Person. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,7 % (Vormonat 1,8 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb die Quote unverändert.

Weitere Altersklassen

In der Altersklasse von 25 - 49 Jahren blieb die Arbeitslosigkeit unverändert bei 216 Personen. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 2 %).

In der Altersklasse 50plus verringerte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 4 Personen auf 156. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 1,9 %).

Personen im Zwischenverdienst

75 Personen waren per Ende September im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 2 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 1 Person. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.

Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FL

Die Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 65 Personen. Dies entspricht 5 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 57 Personen. Dies entspricht 11 Personen weniger als im Vormonat.

Gemeldete offene Stellen

Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 856 Stellen gegenüber 851 im Vormonat.

Kurzarbeit

Im Berichtsmonat haben 5 Betriebe Anspruch auf Entschädigung wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.

AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und Arbeitssuchende

Als Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).

Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.