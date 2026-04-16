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Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Gruppenführerkurs

Feuerwehr-Gruppenführerkurs
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Vaduz (ots)

Von Freitag, 24. April, bis Samstag, 25. April 2026, findet in Eschen der Gruppenführerkurs für Feuerwehrleute statt, welcher vom Kurskommandanten Daniel Marxer, Eschen, geleitet wird.

Den Teilnehmenden aus den Betriebs- und Gemeindefeuerwehren des Landes werden an diesem Kurs die Verantwortung eines Gruppenführers/einer Gruppenführerin und deren Aufgaben nähergebracht. Neben dem Führen einer Gruppe im Einsatz gemäss Auftrag werden den Teilnehmenden auch methodische Kompetenzen als Ausbildner/in vermittelt. Sie lernen zum Beispiel wie man kleine Übungen vorbereitet und mit einer Gruppe durchführt.

Zu dem Kurs gehören theoretische und praktische Lektionen, welche in Feuerwehrdepot und verteilt über das Gemeindegebiet in Eschen stattfinden.

Pressekontakt:

FW-Instruktor
Daniel Marxer, Kurskommandant
T +423 791 72 92
d.marxer@adon.li

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