Fürstentum Liechtenstein

Fitnesstraining der Stabsstelle für Sport

Vaduz (ots)

Die wöchentlichen Fitnesstrainings, welche durch die Stabsstelle für Sport unterstützt werden, starten nach den Osterferien in das Sommerprogramm. Neu gibt es auch ein Angebot am Montag über den Mittag bei der Grossabünt in Gamprin. Somit können alle Sportbegeisterten am Montag, Mittwoch und Donnerstag ein kostenloses Training absolvieren. Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen. Für Fragen steht die Stabsstelle für Sport zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.