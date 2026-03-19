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Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Hubert Büchel zu Antrittsbesuch bei Bundesinnenminister Dobrindt und bei Hauptgeschäftsführerin (BDI) Tanja Gönner in Berlin

Regierungsrat Hubert Büchel zu Antrittsbesuch bei Bundesinnenminister Dobrindt und bei Hauptgeschäftsführerin (BDI) Tanja Gönner in Berlin
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Vaduz (ots)

Regierungsrat Hubert Büchel weilte am 18. März 2026 zu einem Antrittsbesuch bei seinem Amtskollegen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Neben dem Bundesinnenminister traf der Regierungsrat auch den Leiter des Lagezentrum im Bundesministerium des Inneren, Herrn Hans Dietz und weitere hochrangige Beamte aus dem Bereich EU-Koordination, um sich ein Bild von den aktuellen innen- und sicherheitspolitischen Themen in Deutschland zu machen. Besonders die Themen Migration, innere Sicherheit und Extremismus standen auf der Agenda. Regierungsrat Büchel betonte dabei: "Die heutigen Herausforderungen in den Bereichen Migration und Sicherheit betreffen alle europäischen Staaten und machen nicht an Staatsgrenzen halt. Entsprechend müssen wir ihnen mit einem gemeinschaftlichen Vorgehen begegnen".

Ergänzend zum Besuch im Bundesinnenministerium führte der Regierungsrat ein Fachgespräch mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, in dem es um die Positionierung liechtensteinischer Industrie- und Wirtschaftsbetriebe auf den für Liechtenstein wichtigen deutschen Markt ging. Regierungsrat Büchel betonte dabei den hohen Anteil industrieller Wertschöpfung in Liechtenstein. Internationale Handelshemmnisse und die Bedeutung innereuropäischer Kooperation im EWR waren ebenfalls Thema des Besuches.

Deutschland ist für Liechtenstein der wichtigste Absatzmarkt für Industrieprodukte in der EU. Etwa ein Drittel aller liechtensteinischer Exporte gehen jährlich nach Deutschland. Betriebe der liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) betreiben derzeit 42 Standorte in Deutschland und schaffen damit rund 10´200 Arbeitsplätze in Deutschland.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Stephan Jäger, Generalsekretär
T +423 799 76 83
Stephan.Jaeger@regierung.li

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