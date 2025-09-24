St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: SAK und FC St.Gallen 1879 – Partnerschaft gewinnt an Profil

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung | St.Gallen [Datum eingeben] September 2025

SAK und FC St.Gallen 1879 – Partnerschaft gewinnt an Profil

Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) und der FC St.Gallen 1879 (FCSG) haben im Sommer 2025 ihre Premium-Partnerschaft gestartet. Nun zeigen beide Partner, wie die Zusammenarbeit auf und neben dem Platz konkret erlebbar wird – für Fans, Familien und die Region.

«Unsere Partnerschaft mit dem FC St.Gallen 1879 ist nicht nur ein Sponsoring, sondern eine Investition in Werte: Gemeinschaft, Nachwuchs, Gleichstellung und die Zukunft unserer Region», sagt Andreas Schwizer, Mitglied der Geschäftsleitung SAK.

Gemeinsames Engagement für Region und Gesellschaft

Die Partnerschaft setzt bewusst auf Inhalte, die über klassisches Sponsoring hinausgehen. Dazu gehört der neue SAK Familiensektor im kybunpark mit 468 Plätzen, der Familien Fussball in einem sicheren, stimmungsvollen Rahmen ermöglicht. Mit der Unterstützung im Frauenfussball – etwa durch die Spielerinnenbank im Espenmoos – setzt SAK zudem ein starkes Zeichen für Gleichstellung und Sichtbarkeit im Sport. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Nachwuchsförderung: Mit Beiträgen an die Future Champs Ostschweiz wird jungen Talenten der Weg in den Profifussball erleichtert. «Mit der SAK haben wir einen Partner, der unsere Haltung teilt: Verwurzelt in der Ostschweiz, engagiert für Talente und nah bei den Menschen. Das passt perfekt», Beat Kronenberg, CEO FCSG.

Immer in Verbindung – auch digital

Ein Herzstück der Partnerschaft ist die Telekommunikation: Unter dem Namen grüewiss-Mobile lancieren SAK und FCSG gemeinsame Mobilabos. Mit jedem Abo fliesst ein Beitrag direkt in die Nachwuchsarbeit. So wird der gemeinsame Claim «Immer in Verbindung» auf besondere Weise erlebbar – im Stadion, im Alltag und in der digitalen Welt.

Erfahren Sie mehr über das Sponsoring Engagement der SAK SAK x FC St.Gallen 1897 - Immer in Verbindung sowie das Mobile Abonnement Grüewiss grüewiss | SAK Digital

*****

Medienkontakt

SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG)

Silvia Brönnimann, Medienstelle

T +41 71 229 51 99

medien@sak.ch

*****

Über SAK

Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) ist ein führender Energiedienstleister in der Ostschweiz. Neben der sicheren Versorgung mit Energie entwickelt die SAK innovative Lösungen in den Bereichen Telekommunikation, Photovoltaik und Energieeffizienz. Als Gesellschaftsmarke engagiert sich die SAK aktiv für die Region und ihre Menschen.

Über den FC St.Gallen 1879

Der FC St.Gallen 1879 ist der älteste Fussballclub der Schweiz und einer der traditionsreichsten Vereine Europas. Mit einer tiefen Verwurzelung in der Ostschweiz, einem starken Nachwuchsprogramm und einem leidenschaftlichen Umfeld steht der FCSG für Emotionen, Identität und gesellschaftliches Engagement.

*****

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen