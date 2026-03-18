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Fürstentum Liechtenstein

Erste Staatskundeprüfung 2026

Vaduz (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, fand beim Ausländer- und Passamt die erste Staatskundeprüfung dieses Jahres statt.

Insgesamt nahmen 49 Personen an den Prüfungen teil, die sowohl Voraussetzung für die unbefristete Niederlassung als auch für ein späteres Einbürgerungsverfahren sind. Die Erfolgsquote lag bei 77,77 % für die Niederlassungsprüfung und 92,5 % für die weiterführende Prüfung im Rahmen eines Staatsbürgerschaftsverfahrens.

An der Prüfung zur unbefristeten Niederlassung traten 9 Personen an; 7 von ihnen erfüllten die Anforderungen. Die anspruchsvollere Prüfung zum Erwerb der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft absolvierten 40 Personen, von denen 37 ein positives Resultat erzielten.

Die Prüfungen erfordern fundierte Kenntnisse über die Geschichte, die politischen Strukturen sowie die gesellschaftlichen Grundlagen Liechtensteins. Für die Niederlassung sind mindestens 14 von 21 Fragen korrekt zu beantworten. Die Prüfung zum Erwerb der Staatsbürgerschaft umfasst 27 Fragen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad; für das Bestehen sind mindestens 18 richtige Antworten erforderlich.

Die nächste Staatskundeprüfung findet am Freitag, 19. Juni 2026, um 13.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt das Ausländer- und Passamt bis zum 7. Juni 2026 entgegen. Weitere Informationen zu den Staatskundeprüfungen stehen unter www.apa.llv.li zur Verfügung.

Pressekontakt:

Ausländer- und Passamt
Michaela Nigg
Tel. 236 61 59
michaela.nigg@llv.li

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