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Feuerwehr - Weiterbildungskurs Offiziere in Vaduz

Feuerwehr - Weiterbildungskurs Offiziere in Vaduz
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Vaduz (ots)

Der Weiterbildungskurs für Offiziere der Feuerwehren steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas "Erdgas". Der Kurs unter der Leitung von Kurskommandanten Toni Göldi, Balzers, findet am Dienstag, 24. März 2026 abends in Vaduz statt.

Erdgas geht in seiner Bedeutung als Energieträger immer mehr zurück, dennoch müssen sich die Feuerwehren auf allfällige Ereignisse einstellen. Bei diesem Kurs erlernen die Teilnehmer das richtige Verhalten bei Gasaustritten im Nieder- und Mitteldruckbereich. Der Kursstab wird dabei tatkräftig unterstützt durch Liechtenstein Wärme, auf deren Havarie-Anlage auf dem Übungsgelände des ABS in Vaduz auch ein Teil der praktischen Übungen stattfindet.

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
Toni Göldi, FW-Instruktor
+41 79 389 29 45
goeldi.toni@msn.com

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