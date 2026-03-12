PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Botschafterin und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Donnerstag, 12. März 2026, folgende Botschafterin und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:

Ramón Fernando Acosta Díaz, Botschafter der Republik Paraguay, Toshiro Iijima, Botschafter von Japan, Ingrida Levrence, Botschafterin der Republik Lettland und Svetlan Stoev, Botschafter der Republik Bulgarien.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

www.regierung.li/medienportal

Pressekontakt:

Protokoll der Regierung
T +423 236 67 31
protokoll@regierung.li

