Zürcher Radio- und Zürcher Fernsehpreis 2025 - die Finalisten sind bestimmt

Zürich (ots)

Die Finalisten für den Zürcher Radiopreis 2025 sind:

Das Ende der Credit Suisse. Fünfteilige Podcastserie von "News Plus Hintergründe", SRF4 News digitales Audio. Produktion: Céline Raval; Recherche: Oliver Kerrison, Nicolas Malzacher; Host: Raphaël Günther; Sounddesign: Thomas Baumgartner.

Tagesgespräch. Talksendung, seit 2001. Montag bis Freitag um 13 Uhr auf Radio SRF1 und SRF4 News. Team aktuell: Karoline Arn, Simone Hulliger, David Karasek.

Pionierin des gerechten Handels: die Bananenfrau Ursula Brunner. "Passage" auf Radio SRF2 Kultur. Autorin: Irene Grüter; Redaktion: Bernard Senn.

Die Finalisten für den Zürcher Fernsehpreis 2025 sind:

Inside Kronenhalle - Luxus und Tradition im Kultrestaurant. Dreiteilige Dok-Serie, SRF1. Produzentinnen: Vanessa Nikisch, Nathalie Rufer. Kamera: Matthias Gruic, Michael Gerber, René Schönenberger. Ton: Neil Bieri, René Alfeld, Karin Gadient. Schnitt: Felix Hulliger. Musik: Alexandre J. Maurer. Produktion: Franziska Wellinger. Leitung: Nathalie Rufer.

Christoph Blocher - Leben und Kampf für seine Schweiz. DOK-Film SRF1. Autor: Hansjürg Zumstein. Schnitt: Brigitte Eschenmoser.

Kick it like Trudi. Fünfteilige Dokutainment-Serie. SRF1. Filmproduktionsfirma Bilder und Freunde, Leitung: Valentin Mettler, Sidney Suter; Redaktion: Stefani Ilic, Pia Fischer. Leitung SRF: Hansjörg Niklaus; Redaktion SRF: Gina Schuler, Rolf Elsener.

Der Radio- und der Fernsehpreis sind mit je 25'000 Franken dotiert. Die Bekanntgabe der Siegerbeiträge und die Preisverleihung erfolgen am 24. November 2025 im Rahmen eines Festaktes in Zürich.

Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt ihren Radio- und ihren Fernsehpreis alle zwei Jahre aus. Die Auszeichnungen werden vergeben für qualitativ herausragende und wegleitende Medienleistungen.

Für Jury und Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung - Colette Gradwohl