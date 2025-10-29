PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Zürcher Radio-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Zürcher Radio-Stiftung

Zürcher Radio- und Zürcher Fernsehpreis 2025 - die Finalisten sind bestimmt

Zürich (ots)

Die Finalisten für den Zürcher Radiopreis 2025 sind:

Das Ende der Credit Suisse. Fünfteilige Podcastserie von "News Plus Hintergründe", SRF4 News digitales Audio. Produktion: Céline Raval; Recherche: Oliver Kerrison, Nicolas Malzacher; Host: Raphaël Günther; Sounddesign: Thomas Baumgartner.

Tagesgespräch. Talksendung, seit 2001. Montag bis Freitag um 13 Uhr auf Radio SRF1 und SRF4 News. Team aktuell: Karoline Arn, Simone Hulliger, David Karasek.

Pionierin des gerechten Handels: die Bananenfrau Ursula Brunner. "Passage" auf Radio SRF2 Kultur. Autorin: Irene Grüter; Redaktion: Bernard Senn.

Die Finalisten für den Zürcher Fernsehpreis 2025 sind:

Inside Kronenhalle - Luxus und Tradition im Kultrestaurant. Dreiteilige Dok-Serie, SRF1. Produzentinnen: Vanessa Nikisch, Nathalie Rufer. Kamera: Matthias Gruic, Michael Gerber, René Schönenberger. Ton: Neil Bieri, René Alfeld, Karin Gadient. Schnitt: Felix Hulliger. Musik: Alexandre J. Maurer. Produktion: Franziska Wellinger. Leitung: Nathalie Rufer.

Christoph Blocher - Leben und Kampf für seine Schweiz. DOK-Film SRF1. Autor: Hansjürg Zumstein. Schnitt: Brigitte Eschenmoser.

Kick it like Trudi. Fünfteilige Dokutainment-Serie. SRF1. Filmproduktionsfirma Bilder und Freunde, Leitung: Valentin Mettler, Sidney Suter; Redaktion: Stefani Ilic, Pia Fischer. Leitung SRF: Hansjörg Niklaus; Redaktion SRF: Gina Schuler, Rolf Elsener.

Der Radio- und der Fernsehpreis sind mit je 25'000 Franken dotiert. Die Bekanntgabe der Siegerbeiträge und die Preisverleihung erfolgen am 24. November 2025 im Rahmen eines Festaktes in Zürich.

Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt ihren Radio- und ihren Fernsehpreis alle zwei Jahre aus. Die Auszeichnungen werden vergeben für qualitativ herausragende und wegleitende Medienleistungen.

Für Jury und Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung - Colette Gradwohl

Pressekontakt:

Colette Gradwohl, Präsidentin Stiftungsrat Zürcher Radio-Stiftung
medienpreis@zuercherradiostiftung.ch
+41 79 301 80 62

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Zürcher Radio-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Zürcher Radio-Stiftung
Weitere Storys: Zürcher Radio-Stiftung
Alle Storys Alle
  • 30.06.2025 – 09:00

    Zürcher Radio- und Fernsehpreis 2025

    Zürich (ots) - Zürcher Medienpreis 2025 Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von je CHF 25'000.-. Die beiden Preise sind die bedeutendsten Radio- und Fernsehauszeichnungen der deutschsprachigen Schweiz. Sie haben die Förderung herausragender, qualitativ wegleitender Medienleistungen zum Ziel. Für den Wettbewerb können angemeldet ...

    mehr
  • 04.09.2024 – 15:57

    Neue Präsidentin der Zürcher Radio-Stiftung

    Zürich (ots) - Die Zürcher Radio-Stiftung hat Colette Gradwohl zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Ihre Vorgängerin, Ruth Halter-Schmid, die seit 1991 Mitglied des Stiftungsrates der Zürcher Radio-Stiftung und seit 2010 deren Präsidentin war, ist auf die diesjährige Jahresversammlung hin zurückgetreten. Colette Gradwohl war während vieler Jahre in der Abteilung Information von Radio SRF tätig, zuletzt als ...

    mehr
  • 31.10.2023 – 08:00

    Zürcher Radio- und Fernsehpreise 2023

    Wädenswil (ots) - Die Zürcher Radio-Stiftung verleiht ihren Radiopreis 2023 an Oliver Washington und Curdin Vinzenz für ihre SRF-Podcastserie "Single in Europa" auf Newsplus/Hintergründe. Das "Beziehungsdrama der Schweiz und der EU" beeindruckt die Jury. Die beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten "auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren