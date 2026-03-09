Fürstentum Liechtenstein

EU-Programm "Kreatives Europa" bringt neues Format "Culture Moves Europe Mix and Match"

Vaduz (ots)

Liechtenstein nimmt am EU-Programm "Kreatives Europa - 2021 bis 2027" teil. Das Programm "Kreatives Europa" ist das Leitprogramm der Europäischen Kommission zur Unterstützung des Kultursektors und des audiovisuellen Sektors. Das dazugehörige Aktionsprogramm "Culture Moves Europe" wird durch das Creative Europe-Programm der Europäischen Union finanziert und vom Goethe-Institut umgesetzt. "Mix and Match" ist dabei ein neues Online-Format in englischer Sprache, welches Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Residenzgastgebende, Organisationen sowie alle, die sich für internationale Kooperationen im Rahmen von Creative Europe interessieren, zusammenbringen soll.

Weitere Informationen finden sich unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen/Kreatives Europa) oder können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail desk.kreativeseuropa@llv.li angefragt werden.