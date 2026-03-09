Fürstentum Liechtenstein

Internationaler Unternehmerpreis in Liechtenstein zum siebten Mal lanciert: Entrepreneur Of The Year Liechtenstein gesucht

Vaduz (ots)

Im Herbst 2026 wird zum siebten Mal der Entrepreneur Of The Year in Liechtenstein ausgezeichnet. Unternehmerinnen und Unternehmer können sich ab sofort für diesen renommierten Wettbewerb bewerben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren vom Austausch an Erfahrungen und Netzwerken.

Der Wettbewerb richtet sich an innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten und ist Teil eines international in über 60 Ländern durchgeführten ganzjährigen Programms, das Austausch, Vernetzung und erhöhte Sichtbarkeit innerhalb eines starken Unternehmernetzwerks bietet. In Liechtenstein wird der Award gemeinsam von der Regierung und dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY realisiert. Der EY Entrepreneur Of The Year würdigt dabei unternehmerische Spitzenleistungen - vom KMU bis zum Grossunternehmen. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 30. Juni 2026 möglich. Die Auszeichnung erfolgt anschliessend im Rahmen einer feierlichen Gala am 18. September 2026 im SAL in Schaan.

Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel betont die Bedeutung des Wettbewerbs: "Unternehmerinnen und Unternehmer mit Innovationskraft, Weitsicht und persönlicher Risikobereitschaft sind der zentrale Motor für das Wirtschaftswachstum in Liechtenstein. Gerade in herausfordernden Zeiten ist ein solcher Wettbewerb eine besonders wertvolle, international anerkannte Würdigung unternehmerischer Spitzenleistung."

Unternehmerpersönlichkeiten aus allen Branchen gesucht

Für den EY Entrepreneur Of The Year Liechtenstein 2026 können sich Unternehmerpersönlichkeiten aus allen Branchen bewerben. Voraussetzungen für die Teilnahme sind mindestens zehn Beschäftigte und ein jährlicher Umsatz von mindestens einer Million Franken. Der Entrepreneur muss einen massgeblichen Anteil am Unternehmen besitzen und der Firmen-Hauptsitz in Liechtenstein liegen. Aktueller Preisträger ist Patrick Spieldiener von der Firma Intamin Amusement Rides in Schaan.

"Jede Kandidatin und jeder Kandidat setzt mit seiner Teilnahme ein starkes Zeichen für den Unternehmerstandort Liechtenstein. Der Wettbewerb ermöglicht allen Teilnehmenden den Zugang zu regionalen sowie internationalen Netzwerk- und Know-how-Plattformen", sagt Iwan Zimmermann, Sitzleiter von EY Liechtenstein. Interessierte können sich ab sofort für den Unternehmerpreis bewerben - unter www.eoy.li sind die entsprechenden Unterlagen zu finden.

Prominente Jury

Die Nominierten werden nach ihrer Aufnahme in den Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten durch Interviewer befragt. Eine unabhängige Jury wählt schliesslich nach geführten Interviews mit den Nominierten und Firmenbesuchen den Entrepreneur Of The Year in Liechtenstein. Dafür setzt sich die Jury aus Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Persönlichkeiten aus der Region zusammen. Dazu gehören Prinzessin Gisela Bergmann, Industrie- und Finanzkontor, Michèle Hilti-Frey, Hilti AG, Markus Kaiser, Kaiser AG, Mirjam Hummel-Ortner, WWP Group, Reto Gurtner, Weisse Arena Gruppe, Hans-Werner Gassner, Bankenverband und Martin Risch, Dr. Risch-Gruppe.

Attraktive Preise und wertvolle Netzwerke

Nicht nur die starken Netzwerke sprechen für eine Teilnahme am Wettbewerb - sie lohnt sich für Unternehmen jeder Grösse. "Die Teilnahme ist einer der besten - und kostenlosen - Strategie-Checks für das eigene Unternehmen", sagt Christoph J. Frick, Leiter Consulting EY Liechtenstein. Zudem stärkt der Wettbewerb die Sichtbarkeit Liechtensteins als Wirtschaftsstandort sowie jene der teilnehmenden Unternehmen. Ein besonderer Preis wartet indes auf die Siegerin oder den Sieger: Neben Sachpreisen vertritt der Entrepreneur Of The Year Liechtenstein das Fürstentum an der Wahl zum World Entrepreneur Of The Year in Monaco im Jahre 2027.

Weitere Informationen unter www.eoy.li