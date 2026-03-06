Fürstentum Liechtenstein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Februar 2026

Vaduz (ots)

Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Februar 434 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit von 2,1 % im Januar auf 2 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte.

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) blieb unverändert gegenüber dem Vormonat bei 41 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 2 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,9 % (Vormonat 1,9 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb die Quote unverändert.

Weitere Altersklassen

In der Altersklasse von 25 - 49 Jahren verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 12 Personen auf 235. Dies entspricht einer Quote von 2,1 % (Vormonat 2,2 %).

In der Altersklasse 50plus verringerte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 4 Personen auf 158. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 1,9 %).

Personen im Zwischenverdienst

80 Personen waren per Ende Februar im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 6 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 26 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.

Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FL

Die Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 65 Personen. Dies entspricht 4 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 73 Personen. Dies entspricht 6 Personen mehr als im Vormonat.

Gemeldete offene Stellen

Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 811 Stellen gegenüber 854 im Vormonat.

Kurzarbeit

Im Berichtsmonat haben 4 Betriebe Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit und 8 Betriebe wegen witterungsbedingter Kurzarbeit.

AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und Arbeitssuchende

Als Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).

Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.