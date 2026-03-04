PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein weiterhin Bio-Weltmeister

Vaduz (ots)

Gemäss den aktuellsten Daten der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements) ist Liechtenstein in der biologischen Landwirtschaft weiterhin führend. So wurden im Jahr 2024 43.5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen biologisch bewirtschaftet und 42 Prozent der anerkannten Landwirtschaftsbetriebe waren bio-zertifiziert. Kein anderes Land weltweit erreicht so hohe Werte.

Ein Blick nach Europa zeigt ein dynamisches Umfeld: Der Biomarkt ist auf Rekordniveau und konnte von 2023 auf 2024 leicht zunehmen, die Nachfrage nach biologisch erzeugten Lebensmitteln blieb robust. Weltweit und in Europa verzeichnete der Anteil an Bioflächen allerdings einen leichten Rückgang. Die Ursachen liegen oftmals in externen Faktoren wie Klimawandel, Kriegen oder Naturkatastrophen.

Weitere Informationen können der Publikation "The World of Organic Agriculture" auf der Internetseite des Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) entnommen werden (https://www.fibl.org/de/shop/1861-organic-world-2026).

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +4232366039
Thomas.Bischof@regierung.li

