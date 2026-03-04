PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Modernisierung und Effizienzsteigerung im Strafrecht

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag,3. März 2026, die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Strafvollzugsgesetzes, des Gesetzes über das Strafregister und die Tilgung gerichtlicher Verurteilungen, des Staatsanwaltschaftsgesetzes, des Jugendgerichtsgesetzes und des Rechtspflegergesetzes aufgeworfenen Fragen verabschiedet. Mit dieser Vorlage setzt die Regierung verschiedene Impulse zur Modernisierung des Strafrechts und Effizienzsteigerung im Strafverfahren.

Der Landtag hat die Vorlage am 5. Dezember 2025 in erster Lesung beraten. Die nun vorliegende Stellungnahme beantwortet die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, die verschiedene Aspekte der Vorlage betrafen, wie die optische und akustische Überwachung von Personen, Opportunitätsentscheidungen der Staatsanwaltschaft, den Erlass von Strafverfügungen durch das Landgericht oder die ex lege Belastung von pauschalierten bzw. standardisierten Verwaltungskosten bei gesperrten Vermögenswerten.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
Michael.Winkler@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 04.03.2026 – 10:55

    Postulatsbeantwortung zur Stärkung der Altersmedizin verabschiedet

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 3. März 2026, die Postulatsbeantwortung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Altersmedizin zu Handen des Landtags verabschiedet. Der Vorstoss vom Oktober letzten Jahres verlangte eine Prüfung, wie die Kooperation zwischen dem Liechtensteinischen Landesspital (LLS), der Liechtensteinischen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:49

    Regierung verabschiedet Bericht und Antrag zum Ausgleich von Vorsorgeansprüchen

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 3. März 2026, den Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Ausserstreitgesetzes, der Jurisdiktionsnorm und des Gesetzes über das internationale Privatrecht verabschiedet. Mit dieser Vorlage wird die rechtliche Grundlage geschaffen, um in Liechtenstein die Ergänzung ausländischer Entscheidungen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:16

    Internationaler Tag der Frau - 8. März 2026: Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls

    Vaduz (ots) - Der Internationale Tag der Frau am 8. März ist weltweit ein bedeutender Anlass, um die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leistungen von Frauen zu würdigen und gleichzeitig auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Seit mehr als einem Jahrhundert erinnert dieser Tag daran, dass Fortschritte möglich sind. Ohne ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren