SwissMediaForum mit Ignazio Cassis, Martin Schlegel und prominenten Köpfen aus der Medienwelt

Luzern (ots)

Das SwissMediaForum verspricht ein Programm voller aktueller Themen und hochkarätiger Referentinnen und Referenten. Es findet am 15. bis 16. Mai 2025 im KKL Luzern statt.

Bedrohte Meinungsfreiheit, künstliche Intelligenz und deren Anwendung, die Kommunikation in der Zeitenwende und der Handelskrieg und geopolitische Umwälzungen. Das sind wichtige Themen des diesjährigen SwissMediaForum. Den Kongress wird die US-Karikaturistin Ann Telnaes eröffnen: Ihre Jeff Bezos-Karikatur durfte nicht in der Washington Post erscheinen. Die neue Geschäftsführerin des Verlegerverbands Schweizer Medien, Pia Guggenbühl, und der Präsident, Andrea Masüger, berichten über Dauerkrise, Subvention und Aufbruch der Schweizer Medien. Hans-Peter Nehmer, CCO Allianz Versicherungen, referiert über die Unternehmenskommunikation in der Zeitenwende.

Hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft sprechen im KKL zu aktuellen Themen. So der neue Nationalbankpräsident Martin Schlegel. Mit Spannung zu erwarten sind die Ausführungen von Bundesrat Ignazio Cassis in einem Interview zur Geopolitik. Zur künstlichen Intelligenz werden verschiedene Anwendungsbeispiele aus der Privatwirtschaft von Norman Nielsen, Spezialist KI und langjähriger Zalando-Manager, gezeigt. Auch im journalistischen Alltag wird KI immer mehr genutzt, dazu werden Anwendungsbeispiele aus einigen Redaktionen gezeigt.

Die Elefantenrunde mit den Chefs der fünf grossen Medienhäuser darf auch dieses Jahr nicht fehlen: Felix Graf (NZZ), Susanne Wille (SRG SSR), Pietro Supino (TX Group), Marc Walder (Ringier) und Michael Wanner (CH Media) werden unter Leitung von Matthias Ackeret über die Zukunft der Schweizer Medien diskutieren.

Vertiefungen gibt es mit drei Breakoutsessions: Neue Perspektiven für junge Medienschaffende, organisiert von Junge Journalist:innen Schweiz; Medienkompetenz der nächsten Generation, organisiert vom VSM, mit Pia Guggenbühl, Desirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten, Kaspar Vogel, Sekundarlehrer, und Henriette Engbersen; und zur Unternehmenskommunikation in der Zeitenwende, vom Harbour Club organisiert, mit Alexander Fleischer, Lea Wertheimer (Head Communication Swiss) und Roman Geiser (Farner).

Moderiert wird das SwissMediaForum wiederum von Maria Victoria Haas.

Das vollständige Programm ist unter www.swissmediaforum.ch/programm verfügbar. Journalistinnen und Journalisten können sich hier (mit Vermerk "Medienakkreditierung") für das SwissMediaForum registrieren.