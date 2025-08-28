Responsible Hotels of Switzerland

Save the Date: Netzwerktag von Responsible Hotels of Switzerland, ibex fairstay und myclimate "Cause We Care"

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Branche bündelt Kräfte: Gemeinsame Weiterbildungs- und Netzwerktagung von Responsible Hotels of Switzerland, Ibex Fairstay und myclimate «Cause We Care»

Zürich, 28. August 2025 – Drei führende Nachhaltigkeitsinitiativen im Schweizer Tourismus spannen zusammen: Responsible Hotels of Switzerland, ibex fairstay sowie myclimate «Cause We Care» führen ihre jährlichen Partnertagungen 2026 erstmals gemeinsam durch. Ziel ist es, Synergien zu nutzen, Mehrwert für die teilnehmenden Hoteliers und Tourismusakteure zu schaffen und gleichzeitig dem «Tagungs-Dschungel» entgegenzuwirken.

Gemeinsam gegen den Tagungs-Dschungel

Die Organisatoren verfolgen das Ziel, den Unternehmer*innen aus Hotel und Tourismus mehr Freiraum für ihre wichtigste Aufgabe zu verschaffen: Gästeerlebnisse schaffen und nachhaltige Gastfreundschaft leben. Durch die Zusammenlegung entsteht eine Plattform, die Austausch, Inspiration und praxisnahe Inputs bündelt – und zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der nachhaltigen Community stärkt.

Erste gemeinsame Tagung im März 2026

Die Premiere der vereinten Partnertagung findet am 9. und 10. März 2026 im Hotel Weissenstein statt. Inhalte, Themenschwerpunkte sowie der offizielle Titel der Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

ÜBER DIE RESP ONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND

Die Hotelgruppe Responsible Hotels of Switzerland wurde im Januar 2022 gegründet und vereint führende Betriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Häuser an besonderen Orten mit hoher Qualität. Die Gruppe richtet sich an Gäste mit einem hohen Anspruch an verantwortungsvolles Reisen und bietet eine Lösung für genussvolle, bewusste Aufenthalte ohne Verzicht. www.responsiblehotels.ch

ÜBER IBEX FAIRSTAY

ibex fairstay begleitet seit über 25 Jahren Schweizer Beherbergungsbetriebe auf deren Weg zu einer nachhaltigen Betriebsführung. Bis heute sind dies über 130 Betriebe, 30 weitere befinden sich im Zertifizierungsprozess. Mit einer einzigartigen, praxisnahen Branchenlösung zur Zertifizierung zeichnet es Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus, die ihre Verantwortung für ein umfassend nachhaltiges Handeln überdurchschnittlich gut wahrnehmen. Anhand eines tiefgreifenden Kriterienkatalogs, gestützten Berechnungen und Analysen wird der Betrieb durchleuchtet und Verbesserungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. ibex fairstay ist anerkannt für «Swisstainable Level III- Leading» von Schweiz Tourismus. www.ibexfairstay.ch

ÜBER MYCLIMATE «CAUSE WE CARE»

myclimate «Cause We Care» ist das Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprogramm für Tourismus und Veranstaltungen. Seit 2017 ermöglicht es Betrieben und Gästen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen: Gäste leisten einen freiwilligen Beitrag, den die Betriebe verdoppeln. Die Mittel fliessen in den betriebseigenen Nachhaltigkeitsfonds, mit dem lokale Massnahmen umgesetzt und gleichzeitig hochwertige myclimate-Klimaschutzprojekte unterstützt werden. Mit der neuen digitalen Plattform stehen den Betrieben einfache Werkzeuge für CO₂-Bilanzierung, Massnahmenplanung und Kommunikation zur Verfügung. Bereits über 150 Partner machen mit, über 9 Mio. Buchungen haben 143’000 t CO₂ eingespart und rund 18,5 Mio. CHF für nachhaltige Massnahmen mobilisiert.www.causewecare.ch

KONTAKT ibex fairstay Martina Hollenstein Stadler, Projektleiterin Elestastrasse 1 CH-7310 Bad Ragaz Telefon +41 (0)81 354 98 06 gf@ibexfairstay.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: 2025-08_Medienmitteilung.docx