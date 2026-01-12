PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltung "Zwischenjahr nach der Pflichtschule"

Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, um 18 Uhr, findet im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan die Informationsveranstaltung "Zwischenjahr nach der Pflichtschule - Brückenangebote und Zwischenlösungen" statt.

Vorgestellt werden verschiedene regionale Brückenangebote und Zwischenlösungen wie Freiwilliges 10. Schuljahr, Freiwilliges Soziales Jahr, Vorlehre, Der Weg, Gestalterischer Vorkurs sowie einjährige Schulen mit kaufmännischem, hauswirtschaftlichem oder medizinischem Schwerpunkt, Praktikum, Sprachaufenthalt und Au Pair.

Die Info-Veranstaltung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die nach der Pflichtschule ein Zwischenjahr benötigen oder planen.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.

Pressekontakt:

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Frau Iris Bieker / Herr Michael Gerner
Tel: +423 236 72 16 / +423 236 72 03

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 12.01.2026 – 10:04

    Neuer Reisepass ab Anfang Februar 2026

    Vaduz (ots) - Der neue liechtensteinische Reisepass kann ab Dienstag, 3. Februar 2026, beim Ausländer- und Passamt (APA) in Vaduz beantragt und dann unmittelbar mitgenommen werden. Die "alten Reisepässe" behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf der jeweiligen Gültigkeitsdauer. Die Gebühren bleiben unverändert. Neben dem regulären Reisepass wurden auch die Spezialpässe - Diplomatenpass, Dienstpass, Pass für ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:30

    Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Neujahrsempfänge ohne Erbprinz Alois

    Vaduz (ots) - Heute Donnerstag, den 8. Januar, haben auf Schloss Vaduz die traditionellen Neujahrsempfänge stattgefunden. Fürst Hans-Adam II. und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein haben am Vormittag das diplomatische sowie konsularische Korps und am Nachmittag hochrangige Gäste aus Liechtenstein empfangen. Erbprinz Alois konnte wegen einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren