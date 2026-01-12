Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltung "Zwischenjahr nach der Pflichtschule"

Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, um 18 Uhr, findet im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan die Informationsveranstaltung "Zwischenjahr nach der Pflichtschule - Brückenangebote und Zwischenlösungen" statt.

Vorgestellt werden verschiedene regionale Brückenangebote und Zwischenlösungen wie Freiwilliges 10. Schuljahr, Freiwilliges Soziales Jahr, Vorlehre, Der Weg, Gestalterischer Vorkurs sowie einjährige Schulen mit kaufmännischem, hauswirtschaftlichem oder medizinischem Schwerpunkt, Praktikum, Sprachaufenthalt und Au Pair.

Die Info-Veranstaltung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die nach der Pflichtschule ein Zwischenjahr benötigen oder planen.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.abb.llv.li oder Tel: +423 236 72 00 erforderlich.