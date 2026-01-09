Fürstentum Liechtenstein

Erfolgreicher J+S Ski Leiterkurs in Malbun

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Vom 4. bis 9. Januar 2026, fand in Malbun die sechstägige J+S Ski-Grundausbildung unter überwiegend schönen, aber kalten Wetterbedingungen statt. Alle 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Liechtenstein und der Schweiz erhielten dank ihres engagierten Mitwirkens die offizielle Jugend+Sport Anerkennung in der Sportart Skifahren.

Im Rahmen des Kurses wurden grundlegende Skitechniken wie Pflugdrehen, Parallelschwung und Carving vermittelt. Zudem erarbeiteten die Teilnehmenden die Gestaltung altersgerechter Lektionen und setzten sich mit wichtigen Themen wie Sicherheit im Schnee auseinander. Die intensiven Ausbildungstage endeten mit einem praktischen Lehrauftritt auf dem Schnee.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Kursexperten Josef Oehri und Anna Banzer für ihre kompetente Leitung und die lehrreichen Tage.