Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Neujahrsempfänge ohne Erbprinz Alois

Vaduz (ots)

Heute Donnerstag, den 8. Januar, haben auf Schloss Vaduz die traditionellen Neujahrsempfänge stattgefunden. Fürst Hans-Adam II. und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein haben am Vormittag das diplomatische sowie konsularische Korps und am Nachmittag hochrangige Gäste aus Liechtenstein empfangen. Erbprinz Alois konnte wegen einer Grippeerkrankung kurzfristig nicht teilnehmen.

Unter den Geladenen befanden sich die Mitglieder des Landtags, der Regierung und der Geistlichkeit, die Gemeindevorsteher und Gemeindevorsteherin, die Gerichtspräsidenten, Träger und Trägerinnen fürstlicher Titel wie auch fürstlich liechtensteinischer Verdienstorden, die Chefbeamten und Chefbeamtinnen sowie Vertreter und Vertreterinnen der Verbände, Kommissionen, der Parteien und des öffentlichen Lebens.