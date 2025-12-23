Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 23. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.

Ehemaliger Regierungschef Daniel Risch: Titel Fürstlicher Rat und Orden Grosskreuz

Ehemalige Landtags-Vizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz: Orden Komturkreuz mit Stern

Ehemalige Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter: Orden Komturkreuz

Ehemaliger Regierungssekretär Horst Schädler: Orden Ritterkreuz

Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.