Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz
Vaduz (ots)
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 23. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.
- Ehemaliger Regierungschef Daniel Risch: Titel Fürstlicher Rat und Orden Grosskreuz
- Ehemalige Landtags-Vizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz: Orden Komturkreuz mit Stern
- Ehemalige Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter: Orden Komturkreuz
- Ehemaliger Regierungssekretär Horst Schädler: Orden Ritterkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.
