OneLayer stellt erweiterte Zero Touch Provisioning (ZTP)-Integration für Private LTE/5G mit Palo Alto Networks vor

OneLayer, der führende Anbieter von privaten LTE/5G-Betriebsmanagement- und Sicherheitslösungen, kündigte heute eine neue Integration mit Palo Alto Networks, dem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheit, an, die darauf abzielt, die Herausforderungen der effizienten Bereitstellung großer Mobilfunkgeräte zu bewältigen. Diese Zusammenarbeit integriert Zero Touch Provisioning (ZTP) mit einem umfassenden Sicherheitsmanagement, wodurch der Onboarding-Prozess rationalisiert und die Netzwerksicherheit verbessert wird.

Unternehmen stehen oft vor Hindernissen, wenn sie SIM-basierte Geräte in großem Umfang einsetzen. Diese neue Integration kombiniert das Know-how von OneLayer in den Bereichen SIM-Bereitstellung, Aktivierung und Gerätemanagement, einschließlich Onboarding-Validierung, Geräteauthentifizierung und -autorisierung, mit der fortschrittlichen 5G-fähigen Next Generation Firewall (NGFW)-Technologie von Palo Alto Networks.

Mit dem automatisierten Zero-Touch-Edge-Onboarding von OneLayer profitieren Unternehmen von einer reibungslosen Bereitstellung. OneLayer richtet zunächst das SIM-Profil des NGFW ein und aktiviert es, dann werden die Fingerabdrücke des Geräts erfasst. Erst dann, nachdem sichergestellt wurde, dass es sich um ein gültiges Gerät handelt, wird die 5G-fähige NGFW von Palo Alto Networks bei Panorama, seiner zentralen Verwaltungsplattform, registriert und mit dem Zero Touch Provisioning-Dienst von Palo Alto Networks verbunden, wo das Gerät automatisch Konfigurationsaktualisierungen erhält und eine sichere Verbindung herstellt, wodurch eine vollständig geschützte Einrichtung der Zweigstelle gewährleistet wird.

„Zusammen mit OneLayer, einem privaten 5G-Ökosystempartner, revolutioniert Palo Alto Networks die Einführung privater Mobilfunknetze, indem es einen KI-gestützten Zero-Trust-Sicherheitsansatz in die Gerätebereitstellung integriert und so kritischen Branchen die digitale Transformation ermöglicht", sagte Leonid Burakovsky, Vice President, 5G Security Product Management bei Palo Alto Networks.

Die ZTP-Integration bietet eine optimierte und sichere Einbindung, indem sie manuelle Prozesse reduziert. So können Unternehmen schnellere Rollouts mit minimalen Fehlern erzielen, eine schnellere Rendite aus ihren Mobilfunknetz-Implementierungen erzielen und ihre Netzwerke effizient skalieren. Außerdem werden die Kosten für die Einführung der Geräte gesenkt.

„Durch unsere Integration stellen wir sicher, dass Unternehmen ihre privaten Mobilfunknetze mit der gleichen Strenge und Effizienz verwalten können wie ihre IT-Netzwerke", sagte Avishag Daniely, Vice President of Product bei OneLayer. „Diese Lösung schließt die Sicherheitslücke und sorgt für operative Exzellenz und ein optimiertes Management."

Die NGFWs von Palo Alto Networks bieten eine auf Prävention ausgerichtete Architektur, die das Sicherheitsmanagement vereinfacht, während OneLayer Bridge™ eine einfache Integration über Netzwerkkomponenten hinweg ermöglicht und so ein Zero-Trust-Geräte- und Netzwerkmanagement ermöglicht.

Die neue Integration wird auf dem MWC 2025 vorgestellt werden. Besuchen Sie die Stände von Palo Alto Networks und OneLayer, um die fortschrittlichen Möglichkeiten dieser Zusammenarbeit aus erster Hand zu erleben.

Weitere Informationen zu den revolutionären Funktionen dieser gemeinsamen Lösung finden Sie unter www.oneLayer.com und www.paloaltonetworks.com.

