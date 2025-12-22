PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

Vaduz (ots)

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 22. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.

  • Ehemaliger Landtagspräsident Albert Frick: Orden Grosskreuz
  • Ehemaliger Regierungsrat Manuel Frick: Orden Komturkreuz
  • Ingrid Frommelt, ehemalige Präsidentin der Familienhilfe Liechtenstein: Orden Komturkreuz
  • Ernst Hasler, langjähriger Sportjournalist: Orden Ritterkreuz

Die Verleihung der fürstlich liechtensteinischen Verdienstorden erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.

Pressekontakt:

Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li

