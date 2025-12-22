Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

Vaduz (ots)

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 22. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.

Ehemaliger Landtagspräsident Albert Frick: Orden Grosskreuz

Ehemaliger Regierungsrat Manuel Frick: Orden Komturkreuz

Ingrid Frommelt, ehemalige Präsidentin der Familienhilfe Liechtenstein: Orden Komturkreuz

Ernst Hasler, langjähriger Sportjournalist: Orden Ritterkreuz

Die Verleihung der fürstlich liechtensteinischen Verdienstorden erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.