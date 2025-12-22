Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Emanuel Schädler trifft sich mit Jugendparlament Dietmannsried

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Gesellschaftsminister Emanuel Schädler ist am Montag, 22. Dezember 2025, mit Vertreterinnen und Vertretern des Jugendparlaments Dietmannsried sowie weiteren interessierten Jugendlichen aus der bayerischen Gemeinde zusammengekommen. Im Rahmen eines Gesprächs im Fürst Johannes Saal bot sich den rund 40 Gästen aus Deutschland die Gelegenheit, dem Regierungsmitglied Fragen zu verschiedenen Themen zu stellen - etwa zu seinen Aufgaben als Regierungsrat, seiner politischen Laufbahn, zur politischen Partizipation liechtensteinischer Jugendlicher oder zum politischen System Liechtensteins.

"Demokratien leben davon, dass sich die Bevölkerung politisch engagiert. Das gilt insbesondere auch für junge Menschen, die so die Chance erhalten, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen", betonte Emanuel Schädler am Rande des Treffens. Vor diesem Hintergrund sei es für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, sich für ein Treffen mit der Delegation aus Dietmannsried zur Verfügung zu stellen. "Denn durch solche Momente bezeugen wir gegenüber der nächsten Generation unseren Willen, sie zu hören."

Das Jugendparlament Dietmannsried veranstaltet jährlich eine jugendpolitische Bildungsfahrt für Jugendliche aus der Gemeinde. In der Vergangenheit wurde so schon dem Landtag in München, dem Bundestag in Berlin oder dem Europaparlament in Brüssel ein Besuch abgestattet. In diesem Jahr fiel die Wahl der Verantwortlichen auf Liechtenstein als Zielort. Neben dem Austausch mit Gesellschaftsminister Emanuel Schädler stand dort unter anderem auch eine Führung durch das Landtagsgebäude in Vaduz auf dem Programm.