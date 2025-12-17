Fürstentum Liechtenstein

Vierte Staatskundeprüfung 2025

Vaduz (ots)

Am Freitag, 12. Dezember 2025, hat das Ausländer- und Passamt die vierte und letzte Staatskundeprüfung in diesem Jahr durchgeführt. Insgesamt haben 38 Personen an der Prüfung teilgenommen. Die Erfolgsquote der Prüfung für die Niederlassung lag bei 77.8% respektive bei 93.1% für die liechtensteinische Staatsbürgerschaft.

Zur Prüfung für den Erhalt der Niederlassung sind 9 Personen angetreten. Davon haben 7 Teilnehmende die Prüfung erfolgreich absolviert. 27 von 29 Personen haben die Prüfung zum Erhalt der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft bestanden.

Für den Erhalt der unbefristeten Niederlassungsbewilligung umfasst die Prüfung 21 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Der Test gilt als bestanden, wenn 14 Fragen richtig beantwortet sind. Für den Erhalt der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft sind die Anforderungen höher. Es müssen mindestens 18 von 27 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten korrekt beantwortet werden.

Die nächste Staatskundeprüfung findet am Freitag, 13. März 2026, um 13.30 Uhr, statt. Anmeldungen nimmt das Ausländer- und Passamt bis zum 1. März 2026 entgegen. Weitere Informationen zu den Staatskundeprüfungen finden sich auf www.apa.llv.li.