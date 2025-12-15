Fürstentum Liechtenstein

Umweltkalender 2026 zum Thema "Naturnaher Rhein - Raum für Vielfalt"

Vaduz (ots)

Wie könnte eine Rheinaufweitung aussehen und welche Auswirkungen hätte sie auf Tiere, Pflanzen und uns Menschen? Unter der Leitung von Lehrerin Ilaria Gantner haben sich Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe der Primarschule in Schaan mit diesen und zahlreichen weiteren Fragen rund um die Rheinaufweitung beschäftigt und ihre Antworten bildlich im Umweltkalender 2026 umgesetzt.

Das Amt für Umwelt koordiniert den Umweltkalender seit über 40 Jahren. Der Umweltkalender ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung im Umweltbereich und wird seit über 40 Jahren vom Amt für Umwelt koordiniert und leistet durch die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung.

Wie in den Vorjahren enthält auch der Umweltkalender 2026 viele wichtige Informationen zu den Themen Abfallvermeidung und Recycling sowie einen Veranstaltungskalender.

Der Umweltkalender 2026 liegt ab sofort in den Postämtern, Gemeindekanzleien und im Amt für Umwelt zur freien Mitnahme auf.