Neue Intervention von Marie Schumann: „Coatings“ im Kunstmuseum St.Gallen

Marie Schumann – Coatings

9. Januar 2026 bis 3. Januar 2027

Mit Coatings eröffnet das Kunstmuseum St.Gallen das neue Jahr mit einer eindrücklichen Intervention der jungen Schweizer Künstlerin Marie Schumann. Für die Haupttreppe des Museums entwickelt sie eine ortsspezifische Installation, in der sich Architektur, Textil und Bewegung zu einem neuen räumlichen Erlebnis verweben.

Mit ihrer eigens für den Ort geschaffenen Installation Coatings verwandelt die Künstlerin Marie Schumann (*1991) die Haupttreppe des Kunstmuseums St.Gallen in einen sinnlichen Erfahrungsraum. Über ein filigranes Geflecht aus Metallstangen spannt sie Bahnen aus Hightech-Gewebe (von der Künstlerin selbst bei Tisca im appenzellischen Bühler am Jacquard-Webstuhl entwickelt), die sich wie schützende Häute über die Treppenarchitektur legen. Die Stoffe steigen und fallen, öffnen und umschliessen den Weg – mal grenzend, mal haltgebend, mal bühnenhaft. Die Besucher*innen sind eingeladen, die Architektur auf neue Weise wahrzunehmen und zu erleben, wie Stoff, Körper und Bewegung miteinander in Resonanz treten.

Marie Schumann lebt und arbeitet in Zürich. Mit textilen Techniken erforscht sie die Beziehung zwischen Körper, Material und Raum. Ihre Arbeitsweise ist prozesshaft angelegt: Aus Experimenten entstehen Objekte, Skulpturen oder raumgreifende Installationen, die wiederum Ausgangspunkt für neue Entwicklungen werden.

Schumann war in zahlreichen Ausstellungen vertreten, darunter Phantasms in der Galerie Carvalho in New York (2025), Textile Manifestos – From Bauhaus to Soft Sculpture im Museum für Gestaltung Zürich (2025) sowie Textile Design Now an der Universität Québec in Montréal (2023). Zu ihren öffentlichen Projekten zählen eine Kunst-und-Bau-Installation an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich (2025), eine Installation während Pan Art in Neuchâtel (2024) sowie eine textile Installation zur Mexico City Art Week in der Expo Reforma (2024).

Mit grosszügiger Unterstützung der Zürcherischen Seidenindustrie Gesellschaft, Zürich und von Tisca, Bühler.

