Fürstentum Liechtenstein

Botschafterinnen und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Mittwoch, 10. Dezember 2025, die folgenden Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz empfangen:

Julio Hernán Garro Gálvez, Botschafter der Republik Peru, Andreas Künne, Botschafter der Europäischen Union, Abdulrahman Arkan Aldawood, Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien, Marija Lakic Barfus, Botschafterin von Montenegro, Joanna Villarreal Rodríguez, Botschafterin der Republik Panama und Urujeni Bakuramutsa, Botschafterin der Republik Ruanda.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterinnen und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.