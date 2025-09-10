OSCAL

OSCAL führt den Trend zu robuster Technologie auf der IFA 2025 an: Präsentation von Innovationen, intelligenten Lösungen und Technologien der nächsten Generation

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die IFA 2025, eine der weltweit einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik, fand vom 5. bis 9. September auf dem Berliner Messegelände statt. Die aufstrebende Marke für robuste Smart-Geräte OSCAL hat ihre neueste Produktpalette vorgestellt, darunter robuste Telefone und Tablets, Smart-Tablets, Smartphones, Powerstations, Projektoren, Wearables und Zubehör.

Das weltweit erste robuste Flaggschiff-Telefon mit Dual-Display und KI sowie einem 20.000-mAh-Akku — TANK 1

Das OSCAL TANK 1 ist mit einem leistungsstarken 20.000-mAh-Akku ausgestattet, der eine Standby-Zeit von bis zu 45 Tagen ermöglicht. In Kombination mit 55-W-Schnellladefunktion und Dock-Ladefunktion gewährleistet es zuverlässige Leistung bei Außeneinsätzen und Rettungsaktionen. Die 170-Lumen-Doppelstrahl-Taschenlampe und der SOS-Modus tragen zusätzlich zur Sicherheit im Freien bei.

Das branchenweit erste robuste Flaggschiff-Tablet mit KI und ultraheller 1100-Lumen-Campinglaterne — SPIDER 10

OSCAL bringt SPIDER 10 auf den Markt, das erste robuste Flaggschiff-Tablet mit künstlicher Intelligenz, einer 1100-LM-Campinglampe, einem 20.000-mAh-Akku, einer 20-MP-Nachtsichtkamera und Schutz nach Militärstandard — eine All-in-One-Lösung für den Outdoor-, professionellen und alltäglichen Gebrauch.

Ultraflaches, robustes Flaggschiff-Smartphone im Mecha-Stil mit einer Dicke von 10 mm — MARINE 3

OSCAL MARINE 3 — ein extrem schlankes, leichtes und robustes Smartphone mit Nachtsichtfunktion, augenschonendem Display und militärtauglichem Schutz für Arbeit und Abenteuer.

Weltpremiere der innovativen tragbaren Stromstation, die eine Balkon-PV-Netzanbindung, kabellose Stapeltechnologie und leistungsstarke Dual-Lautsprecher integriert — PowerMax 2400 Pro

Die für Europa entwickelte OSCAL PowerMax 2400 Pro bietet eine erweiterbare Kapazität von 22,1 kWh, eine Leistung von 2.400 W und eine Solareingangsleistung von 1.500 W. Sie ermöglicht schnelles Laden, netzgebundenen Wechselstrom und jährliche Einsparungen für den Haushalt von ca. 1.095 kWh. Dank zweier Solareingänge ist eine vollständige Aufladung nach etwa zwei Stunden Sonnenlicht möglich, was eine wirtschaftliche und effiziente Energiespeicherlösung für den Einsatz zu Hause und im Freien darstellt.

Der erste Flaggschiff-Projektor mit intelligenter Kalibrierung, ultraklarer Bildgebung und Konnektivität für alle Szenarien — OSCAL PV800

Der OSCAL PV800 ist ein intelligenter 1080P-Projektor mit 700 ANSI-Lumen, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Android 11 und Google Play, der sich ideal für Home Entertainment, Büropräsentationen und Unterhaltung im Freien eignet.

Auf der IFA präsentierte OSCAL seine Flaggschiff-Smartphones, Tablets, robuste Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und Tastaturen. Die Besucher konnten die selbst entwickelte Doke-KI und den Projektor ausprobieren. In Live-Demonstrationen wurden die robusten Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Sandbeständigkeit und Extremtemperaturbeständigkeit vorgestellt und Infrarot-Wärmebilder per Video gezeigt. OSCAL wird auch in Zukunft Innovationen vorantreiben, um die Grenzen robuster und intelligenter Hardware zu erweitern und Anwendern weltweit sicherere, intelligentere und effizientere Erfahrungen zu bieten.

