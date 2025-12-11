Fürstentum Liechtenstein

Wintertreff der Medien: Vorweihnachtlicher Austausch in stimmungsvoller Kulisse

Vaduz (ots)

Zum dritten Wintertreff der Medien lud die Regierung am Mittwoch, 10. Dezember 2025, auf den Platz hinter dem Regierungsgebäude ein. In ungezwungener Atmosphäre nutzten über 30 Vertreterinnen und Vertreter der Medien und die Regierungsmitglieder die Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.

Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni hiessen die Medienschaffenden willkommen. "Es ist schön, in dieser vorweihnachtlichen Atmosphäre gemeinsam auf das Jahr zurückzublicken. Wir schätzen kritische, faire Berichterstattung und konstruktive Zusammenarbeit, die für jede Demokratie so wichtig ist", betonte Regierungschefin Brigitte Haas gegenüber den Medienschaffenden.

Für einen besonderen Akzent sorgte auch in diesem Jahr der Nikolaus, der mit augenzwinkernden Worten sowohl die Medien als auch die Regierung in den Blick nahm. Begleitet vom Duft heisser Maroni nahm der gemütliche Abend mit seinen informellen Gesprächen allmählich ein Ende. Der Wintertreff der Medien wird von der Abteilung Information und Kommunikation der Regierung organisiert und hat sich als fester Bestandteil des Regierungsjahres etabliert. Er wird auch künftig Raum für einen offenen Dialog und persönliche Begegnungen bieten.