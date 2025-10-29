PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Regierung nimmt Neubestellung der Kommission für Geodateninfrastruktur vor

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. Oktober 2025, hat die Regierung die Kommission für Geodateninfrastruktur für die Mandatsperiode 2025 bis 2029 neu bestellt. Nicht länger Teil der Kommission sind die beiden Mitglieder Felix Beck Amt für Tiefbau und Geoinformation (ATG) und Alfred Verling als Vertreter der Liechtensteinischen Kraftwerke. Neu Einsitz ins Gremium nehmen der neue Leiter des ATG, Martin Schierscher, der neu an Stelle von Peter Jehle den Kommissionsvorsitz innehat, und André Rumpold vom ATG. Komplettiert wird die Kommission durch die wiederbestellten Mitglieder Hanspeter Eberle vom Amt für Umwelt, Christoph Frey vom Amt für Informatik und Dominik Frommelt als Vertreter der Gemeinden.

Die Regierung dankt allen wieder- respektive neubestellten Mitgliedern der Kommission für Geodateninfrastruktur für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Michael Ospelt, Generalsekretär
T +423 236 61 94
michael.ospelt@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 29.10.2025 – 11:19

    Abänderung der Ergänzungsleistungsverordnung ELV

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. Oktober 2025 die Abänderung der Verordnung zum Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) beschlossen. Der Anpassungsbedarf der ELV ergibt sich aufgrund der Erhöhung bei der Pauschale für die Krankenversicherungsprämie (OKP) im kommenden Jahr. Da sich aufgrund des Prämienanstiegs im Jahr 2026 der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 18:00

    Businesstag für Frauen inspiriert 600 Gäste

    Vaduz (ots) - Interessante Persönlichkeiten und Rollenvorbilder haben am diesjährigen Businesstag für Frauen rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspiriert. Zu den Referentinnen gehörten unter anderem Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas, Ex-Skirennprofi Tina Weirather, Haiforscherin Ornella Weideli und Leadership-Coach Leonie Gehler. Der Businesstag für Frauen ist seit bald 20 Jahren der zentrale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren