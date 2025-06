ESC 2025 - "Made in Switzerland"-Release

SRG SSR

Basel (ots)

Der Song war die grosse Überraschung im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests (ESC) in Basel: "Made in Switzerland", gesungen und präsentiert von den beiden Moderatorinnen Sandra Studer und Hazel Brugger. Ab morgen Freitag ist der eingängige Musical-Song auf den Musik-Streamingplattformen verfügbar.

Von "Das ist jetzt schon der Siegersong des ESC 2025!" bis zum Aufruf, das Lied zur neuen Schweizer Nationalhymne zu machen: "Made in Switzerland" hat die Schweizer Bevölkerung und die ESC-Community weltweit begeistert. Passend zur Tatsache, dass die Schweiz der Geburtsort des Eurovision Songcontests ist, hat das fünfminütige Mini-Musical mit viel Selbstironie und einer äussert eingängigen Melodie erzählt, wie und warum die Schweiz nebst Sparschäler, Instant-Kaffee und LSD auch den Eurovision Songcontest erfunden hat. In der Rolle des Wilhelm Tell: ESC-Ikone Petra Mede, die den Songcontest in ihrer Heimat Schweden bereits dreimal moderiert hat.

Für die Kreation eines Mini-Musicals über die Schweiz und den ESC haben die Show-Verantwortlichen drei der erfahrensten und erfolgreichsten Schweizer Musical- und Theaterprofis ins Boot geholt: Lukas Hobi, künstlerischer Leiter und Sänger der Comedy-A-Capella Gruppe "Bliss" hat das Stück komponiert und war Co-Autor. Christian Knecht ist für die Geschichte und den Songtext verantwortlich und stand als Einstein selbst mit auf der Bühne. Regisseur Rolf Sommer inszenierte den Musical-Song und brachte ihn somit auf die Bühne. "Made in Switzerland" hat nur drei Wochen nach seiner Premiere im ersten Halbfinale über 1,7 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Ab morgen Freitag ist "Made in Switzerland" nun auf allen grossen Musik-Streamingplattformen verfügbar.