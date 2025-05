LID Pressecorner

Schweizer Wein: Rückblick auf eine Woche voller Kontraste – und voller Hoffnung

Wädenswil, 3. Mai 2025

In der Woche vor dem 1. Mai – pünktlich zum beliebten Tag der offenen Kellertüren – sorgten zahlreiche Schlagzeilen für Aufsehen. Einige dürften sich beim Lesen wohl mehr als einmal verwundert die Augen gerieben haben. Höchste Zeit für eine Einordnung – mit einem klaren Blick auf Fakten und Chancen.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) meldete am Dienstag: Der Weinkonsum in der Schweiz sei 2024 um 8 % gesunken, der Konsum von Schweizer Wein gar um fast 16 %. Das klingt nach einem herben Rückschlag – und wurde auch entsprechend kommentiert.

Doch wer die Zahlen genauer betrachtet, entdeckt Überraschendes: Weine aus der Deutschschweiz legten im Detailhandel um beachtliche 3,1 % zu – als einzige Weinregion der Schweiz und im Vergleich zu sämtlichen Importländern. Auch der Weissweinkonsum aus der Deutschschweiz ist gestiegen. Der leichte Rückgang beim Rotwein fällt im Vergleich zu den vergangenen vier Jahren kaum ins Gewicht und bestätigt eher einen konstanten Trend als einen dramatischen Einbruch.

Natürlich: Der Wandel ist real. Der Weinmarkt ist heute herausfordernder denn je. Aber gerade deshalb braucht es eine faire, differenzierte Betrachtung – und keine einseitige Dramatisierung durch mediale Schnellschüsse. Wer Schweizer Wein kennt, weiss: Hier wachsen Qualität, Charakter und Innovation zusammen.

Genuss mit Haltung – Regionalität, die begeistert

Wein ist kein beliebiges Konsumgut. Er ist Kultur, Genuss und Handwerk zugleich. Und er lebt vom bewussten Entscheid: für Qualität, für Nachhaltigkeit, für das Lokale. Wer Schweizer Wein wählt, entscheidet sich nicht nur für ein Produkt, sondern für eine Haltung. Und wer dabei zur Deutschschweizer Herkunft greift, trifft eine immer beliebtere Wahl – im Glas und im Kopf.

Tag der offenen Kellertüren: ein Fest der Sinne – und ein Rekord

Der diesjährige Tag der offenen Kellertüren am 1. Mai und am darauffolgenden Wochenende war ein voller Erfolg – so viel steht bereits heute fest. 227 von rund 270 Weinbaubetrieben machten mit: eine Rekordbeteiligung von über 80 %. Die Stimmung war heiter, die Keller voll, die Umsätze erfreulich – und die Begeisterung spürbar.

Ein riesiges Dankeschön gilt allen Winzerinnen und Winzern, die diesen wunderbaren Anlass gemeinsam mit ihren Familien und Teams auf die Beine gestellt haben. Ihr Engagement, eure Leidenschaft und eure Offenheit machen den Schweizer Wein erlebbar – und erlebenswert.

Die Zeichen stehen gut: Die Deutschschweiz entwickelt sich zusehends zum Innovationsmotor des Schweizer Weinbaus. Und das ist keine Momentaufnahme, sondern der Anfang einer inspirierenden Zukunft.

Kontakt: Martin Wiederkehr, Präsident BDW E-Mail: info@weinbranche.ch