Fürstentum Liechtenstein

Botschafterinnen und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Montag, 29. September 2025, die folgenden zwölf ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz empfangen:

Jean-Paul Albert Lemieux, Botschafter von Kanada, Tibor Shalev Schlosser, Botschafter von Israel, Sona Budayová, Botschafterin der Slowakischen Republik, Pannabha Chandraramya, Botschafterin des Königreichs Thailand, Maria Luisa Escorel de Moraes, Botschafterin von Brasilien, Robert Lauer, Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg, Okko-Pekka Salmimies, Botschafter von Finnland, Patrick Van Gheel, Botschafter des Königreichs Belgien, Maximilian Hennig, Botschafter der Republik Österreich, Ivan Trifunovic, Botschafter der Republik Serbien, Carla Juliana Serazzi Chang, Botschafterin der Republik Chile und Markus Potzel, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterinnen und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

