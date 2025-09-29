Fürstentum Liechtenstein

Separatsammlung von Sonderabfällen

Vaduz (ots)

An folgenden Sammelstellen werden im Oktober die Separatsammlungen für Sonderabfälle durchgeführt:

Balzers

Dienstag, 07.10. von 9:00 bis 11:00 Uhr, Wertstoffsammelstelle Neugrüt

Eschen

Mittwoch, 08.10. von 8:00 bis 10:00 Uhr, Mehrzweckgebäude Essanestrasse

Gamprin-Bendern

Dienstag, 07.10. von 10:30 bis 11:30 Uhr, Firma Elrec AG, Recycling Center, Eschen

Mauren

Mittwoch, 08.10. von 11:00 bis 13:00 Uhr, Deponie Altstoffsammelstelle

Planken

Dienstag, 07.10. von 8:00 bis 8:30 Uhr, Parkplatz Dreischwestern

Ruggell

Dienstag, 07.10. von 16:00 bis 17:00 Uhr, Deponie Limsenegg

Schaan

Dienstag, 07.10. von 13:30 bis 16:30 Uhr, Werkhof Altstoffsammelstelle

Schellenberg

Dienstag, 07.10. von 13:30 bis 14:30 Uhr, Altstoffsammelstelle Säga

Triesenberg

Mittwoch, 08.10. von 14:00 bis 15:30 Uhr, Gemeindewerkhof Guferwald

Vaduz und Triesen

Mittwoch, 08.10. von 09:00 bis 11:00 Uhr, Wertstoffsammelstelle Vaduz / Triesen

Es können folgende Sonderabfälle abgegeben werden:

Abbeizmittel, Autopflegemittel, Chemikalien aller Art, Desinfektionsmittel, Düngemittel, Farben und Lacke, Fotochemikalien, Frostschutzmittel, Imprägnierungsmittel, Klebstoffe, Laugen, Medikamente, Nitroverdünner, Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Rostschutzmittel, Säuren, Thermometer, Unterbodenschutz usw.