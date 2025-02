Fürstentum Liechtenstein

Modernisierung und Ausbau der eID.li

Vaduz (ots)

Ab Donnerstagmittag, 20. Februar 2025, steht die modernisierte eID.li-App in den Apple- und Google-App-Stores zum Download bereit. Nach fünf erfolgreichen Betriebsjahren waren diverse Anpassungen der technologischen Basis für das eID-System und der eID.li-App notwendig. Zudem wurde die eID.li-App um neue Funktionalitäten erweitert. Dies geschah auch vor dem Hintergrund neuer Vorgaben gemäss der Verordnung (EU) 2024/1183, welche die Einführung der sogenannten europäischen Brieftasche für die Digitale Identität (EUDI Wallet) vorsieht. In Liechtenstein soll die EUDI Wallet in den nächsten Jahren auf Basis der eID.li umgesetzt werden.

Die Modernisierung der eID.li umfasst unter anderem:

die technologische Weiterentwicklung;

Sicherheitsverbesserungen, damit auch im Offline-Betrieb die App abgesichert ist;

die Optimierung des digitalen Führerscheins nach internationalen Standards (ISO/IEC 18013-5);

die Möglichkeit, Pushmeldungen (Benachrichtigungen) auf der eID.li-App empfangen zu können;

die Optimierung der Ladevorgänge für die Ausweise;

die Möglichkeit, die eID.li-App wahlweise in Deutsch oder Englisch zu verwenden;

optische Anpassungen mit neuem Erscheinungsbild.

Wichtiger Hinweis:

Mit der Bereitstellung der neuen eID.li-Version wird die Biometrie-Funktion (Face-ID und Fingerprint) in der bisherigen App deaktiviert. Nutzer müssen auf die neue Version aktualisieren, um diese Funktion weiterhin verwenden zu können.

Mit der eID.li-App können sich natürliche Personen mit ihrer digitalen Identität bei elektronischen Diensten der Landesverwaltung und von öffentlichen Stellen in EU/EWR-Mitgliedstaaten sicher identifizieren sowie persönliche Nachweise mitführen, z.B. den elektronischen Führerschein. Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 hat das Ausländer- und Passamt mehr als 26'500 eID.li ausgegeben.

Weitere Informationen sind unter https://eid.li zu finden.