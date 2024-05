UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Bastian Baker wird Botschafter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Der mehrfach ausgezeichnete Singer-Songwriter Bastian Baker wird sich fortan als Botschafter für UNICEF Schweiz und Liechtenstein engagieren. In dieser neuen Rolle wird er heute Nachmittag anlässlich der Sternenwochen «Award Ceremony» im Zürcher Schauspielhaus eine Laudatio für engagierte Kinder halten.

Bastian Baker hat sich einem neuen Abenteuer verschrieben: Er wird als erster Botschafter aus der Romandie für UNICEF Schweiz und Liechtenstein tätig sein. «Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass wir mit Bastian Baker eine prominente Persönlichkeit als neuen Botschafter gewinnen konnten», sagt Bettina Junker, Geschäftsleiterin von UNICEF Schweiz und Liechtenstein. «Bastian Baker ist nicht nur für seine musikalische Leidenschaft bekannt, sondern auch für sein starkes gesellschaftliches Engagement. Er hat sich früher schon für UNICEF und humanitäre Zwecke eingesetzt, und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Präsenz auch die nötige Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von notleidenden Kindern schaffen kann», meint Bettina Junker.

Für Bastian Baker, der heute Nachmittag bei der Sternenwochen Award Ceremony im Zürcher Schauspielhaus als frisch gebackener UNICEF Botschafter das erste Mal eine Laudatio halten wird, geht damit ein lang gehegter Herzenswunsch in Erfüllung. «Als Musiker habe ich immer geglaubt, dass wir eine Stimme haben, die gehört werden sollte. Aber es geht nicht nur darum, auf der Bühne zu singen. Ich möchte auch meine Stimme und Bekanntheit nutzen, um Veränderungen herbeizuführen und diejenigen unterstützen, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen. Die Ernennung zum Botschafter für UNICEF Schweiz und Liechtenstein ist für mich deshalb eine bedeutende Chance, um das Leben von Kindern zu verbessern, um für ihre Rechte einzutreten und um eine Welt mitzugestalten, in der jedes Kind die Chance hat, sein volles Potenzial zu entfalten».

Mit über einer Million verkauften Alben und Auftritten auf renommierten Bühnen hat Bastian Baker längst bewiesen, dass er das Publikum mit seiner Musik verzaubern kann. Seine Musik kennt keine Grenzen, der Singer-Songwriter füllt auch internationale Konzerthallen: Bereits über 2000 Konzerte in 50 Ländern stehen in seiner musikalischen Chronik. Für seine beeindruckende Musikkarriere hat Bastian Baker auch eine Vielzahl von Auszeichnungen erhalten, darunter sieben Swiss Music Awards, drei Prix Walo und den MTV Europe Music Award.

Damit setzt sich Bastian Baker nebst Stefanie Heinzmann, Tina Weirather, Anatole Taubman und Kurt Aeschbacher als erste, öffentlich bekannte Persönlichkeit aus der Romandie als Botschafter für UNICEF Schweiz und Liechtenstein für das Wohlbefinden von Kindern ein.

