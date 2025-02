Fürstentum Liechtenstein

Unternehmertag feiert 20-jähriges Jubiläum

Der Unternehmertag feiert am 25. Juni sein 20-jähriges Bestehen mit einem besonders vielseitigen Programm. Zum Jubiläumsmotto "20 Jahre Mut zur Zukunft" sprechen unter anderem Uhrenlegende Jean-Claude Biver, VW-Transformationschefin Yvonne Bettkober sowie die Chefs von thyssenkrupp Presta, Hoval und Kybun Joya.

Der Unternehmertag ist seit 20 Jahren der zentrale und wichtigste Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Die Tagung fokussiert auf die Bedürfnisse von Industrie und Gewerbe und bringt jedes Jahr hochkarätige Gäste auf die Bühne, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für KMU und Grossunternehmen zu diskutieren. Das Jubiläum am Mittwoch, 25. Juni 2025, in der Spoerry-Halle in Vaduz steht unter dem Motto "20 Jahre Mut zur Zukunft" und wird die Gäste mit einem vielfältigen Programm aus inspirierenden Impulsen und wertvollen Erfahrungsberichten überraschen.

Aufbruch trotz Unsicherheiten

Nach der Begrüssungsansprache der Wirtschaftsministerin bzw. des Wirtschaftsministers blickt Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank, auf die aktuelle Konjunkturlage und skizziert die ökonomischen Herausforderungen für KMU und Industrie in Liechtenstein. Gitzel gehört laut dem INSM-Ökonomenranking zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Nach seinem begeisternden Auftritt 2017 kehrt Uhrenlegende Jean-Claude Biver an den Unternehmertag zurück und nimmt das Publikum mit auf seine unternehmerische Reise. Biver leitete unter anderem das Uhrengeschäft des Luxusgüterkonzerns LVMH und verantwortete die Marken TAG Heuer, Hublot und Zenith. Biver ist insbesondere für die Wiederbelebung der mechanischen Uhr bekannt und gründete kürzlich im Alter von über 70 Jahren nochmals eine neue Uhrenmarke.

Das Geheimnis erfolgreicher Marken

Das Erfolgsgeheimnis bekannter Marken kennt Leone Ming bestens. Der Agenturgründer und Markenexperte hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Marken geschaffen. Leone Ming wird anhand konkreter Beispiele über die Do's and Don'ts in der Markenführung sprechen. Anschliessend erzählen Karl Müller senior und Karl Müller junior, wie die Erfindung eines gesundheitsfördernden Schuhs zu einer erfolgreichen Schuhmarke mit internationaler Ausstrahlung geführt hat. Karl Müller senior entwickelte Ende der 1990er-Jahre den ersten MBT-Schuh mit abrollender Sohle. Sein Sohn Karl Müller junior führt mittlerweile das Unternehmen und baut die Marke Kybun Joya kontinuierlich aus.

Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort

Nach der Erfrischungspause spricht Yvonne Bettkober über die Herausforderungen der digitalen Transformation. Sie hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der IT- und Technologieprozess und leitet seit 2023 die Organisationsentwicklung und Transformation des Volkswagen-Konzerns. Sie verantwortet den weltweiten Transformationsprozess im VW-Konzern mit über einer halben Million Beschäftigten. Vor ihrem Wechsel zu VW leitete sie das Geschäft des Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS) in der Schweiz.

Vielfältige Herausforderungen beschäftigen aktuell sowohl KMU als auch Industrie in Liechtenstein und der Region. Die CEOs Fabian Frick und Patrick Vith diskutieren unter der Leitung von Moderator Tobias Müller über die Auswirkungen der aktuellen ökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten auf ihre Unternehmen. Fabian Frick ist Co-CEO der Hoval-Gruppe mit Sitz in Vaduz. Hoval bietet Heiz- und Raumklima-Lösungen an und beschäftigt weltweit über 2'500 Mitarbeitende. Patrick Vith ist CEO von thyssenkrupp. Der Hersteller von Lenksystemen mit Sitz in Eschen beschäftigt rund 11'000 Mitarbeitende.

Unterhaltsamer Schlusspunkt

Zum unterhaltsamen Abschluss betritt Timo Wopp die Bühne. Der preisgekrönte Kabarettist war früher Unternehmensberater und präsentiert mittlerweile sein Wirtschaftswissen auf unterhaltsame Art und Weise im Theater, im Fernsehen und an Veranstaltungen. Abgerundet wird der Unternehmertag mit einem Networking-Apéro.

Breite Trägerschaft

Der Unternehmertag bietet Unternehmern und Wirtschaftsinteressierten eine besondere Wissens- und Netzwerk-Plattform. Die Veranstalter erwarten am Unternehmertag wieder mehrere hundert Gäste aus dem Vierländereck. Träger der Tagung ist die Regierung des Fürstentums Liechtenstein. An Bord sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG. Mitglieder der Wirtschaftskammer Liechtenstein, der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) und des Arbeitgeberverbands Sarganserland-Werdenberg profitieren von vergünstigten Tickets.

Informationen und Anmeldungen unter www.unternehmertag.li