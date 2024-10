Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch zum Arbeitsbesuch in Hamburg und Kiel

Vaduz (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. Oktober 2024, weilte Regierungschef Daniel Risch für verschiedene Auftritte, Arbeitsgespräche und Medientermine in Deutschland.

Nach seiner Teilnahme an der Smart Country Convention (SCOON) am Mittwoch in Berlin, war Regierungschef Risch am Mittwochabend und Donnerstag in Hamburg und Kiel. In Hamburg traf sich Risch mit dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher, zum Arbeitsgespräch. Im Stadtstaat Hamburg entspricht die Position des ersten Bürgermeister der des Ministerpräsidenten. Im Fokus des Gesprächs standen die Beziehungen zwischen Liechtenstein und Hamburg sowie die Entwicklungen im Hamburger Hafen und die politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland. Auf Einladung des "Salon Textor", einer Initiative des Leiters Konzernkommunikation von Hapag-Lloyd, Nils Haupt, brachte Daniel Risch in einem Impulsreferat und der anschliessenden Fragerunde ausgewählten Gästen des Hamburger Wirtschaft- und Kulturlebens das Land Liechtenstein näher.

Seinen Hamburg-Aufenthalt nutzte Regierungschef Daniel Risch zudem für Hintergrundgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Medien bei einem Pressefrühstück. Dieses fand auf Einladung des Präsidenten des Hamburger Presseklubs, Jörn Lauterbach, statt. Dabei wurden unter anderem Themen wie Liechtensteins Integration und Position in Europa, Migration, der liechtensteinische Finanzplatz sowie die wirtschaftliche Lage diskutiert. Ebenso stand ein kurzer Besuch im Miniatur Wunderland - Deutschlands meistbesuchte Touristenattraktion - auf dem Programm. Regierungschef Risch tauschte sich im informellen Treffen mit dem "Aussenminister" der grössten Modelleisenbahnanlage der Welt in der Hamburger Hafenstadt, Sebastian Drechsler, aus, in der zwar die Schweiz und Österreich einen Platz gefunden haben - Liechtenstein bislang aber noch nicht.

Den Abschluss des Aufenthalts in Deutschland bildete am Donnerstagnachmittag der Austausch mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, in Kiel. Im Zentrum des Treffens standen die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Situation in Schleswig-Holstein und Liechtenstein, die Partnerschaft und die aktuellen europäischen und internationalen Herausforderungen.