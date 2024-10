Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrätin Hasler am Treffen der Aussenministerinnen und -minister aus dem deutschsprachigen Raum in Luxemburg

Vaduz (ots)

Auf Einladung von Aussenminister Xavier Bettel fand das diesjährige Treffen der Aussenministerinnen und Aussenminister der deutschsprachigen Länder am 14. Oktober in Luxemburg statt. Im Zentrum des Austausches standen die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Kooperation im Rahmen der Vereinten Nationen.

Aussenminister Xavier Bettel begrüsste seine Amtskolleginnen und Amtskollegen für das jährlich stattfindende Arbeitstreffen der deutschsprachigen Aussenministerinnen und Aussenminister in der luxemburgischen Hauptstadt. Neben Aussenminister Bettel und Regierungsrätin Dominique Hasler nahmen der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg, der schweizerische Bundesrat Ignazio Cassis sowie die deutsche Staatsministerin für Europa und Klima Anna Lührmann teil.

Regionale Kooperation als Erfolgsfaktor

Ein Schwerpunkt des Arbeitstreffens lag auf der Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum. Regierungsrätin Dominique Hasler betonte in ihren Ausführungen die zentrale Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit für den Lebensalltag der Menschen in Liechtenstein sowie für die Wirtschaft: "Die enge grenzüberscheitende Kooperation in unserer Region ist vom starken gemeinsamen Verständnis getragen, dass von einer engen Zusammenarbeit alle profitieren."

Zusammenarbeit in internationalen Foren

Ebenfalls auf der Agenda stand ein Austausch zur kürzlich stattgefundenen UNO-Vollversammlung in New York. Auch im multilateralen Bereich arbeiten die deutschsprachigen Staaten eng zusammen, setzen sich doch alle fünf Staaten regelmässig für die Stärkung des Völkerrechts und der multilateralen Institutionen ein. Auch werden Initiativen gegenseitig unterstützt. Regierungsrätin Dominique Hasler bedankte sich bei ihren Amtskolleginnen und -kollegen einmal mehr für die Unterstützung der liechtensteinischen Veto-Initiative, die vor zwei Jahren aufgelegt wurde und immer noch weiterentwickelt wird.

Das Treffen der Aussenministerinnen und Aussenminister der deutschsprachigen Länder erwies sich in Luxemburg einmal mehr als wertvolles Gefäss zur Kontaktpflege mit Liechtensteins wichtigsten Partnerstaaten und zum Austausch zu aktuellen europapolitischen und geopolitischen Fragen.