Swiss Lean Award 2023 / Im November wurde bereits zum 13. Mal der Swiss Lean Award, die einzige Auszeichnung für Unternehmen in der Schweiz für Spitzenleistungen im Bereich Lean Management vergeben

Im November wurde bereits zum 13. Mal der Swiss Lean Award, die einzige Auszeichnung für Unternehmen in der Schweiz für Spitzenleistungen im Bereich Lean Management vergeben

Zug (ots)

Die teilnehmenden Unternehmen absolvierten ein fachgerechtes Assessment und überzeugten die Fachjury durch herausragende Beiträge zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dank Lean Management. Romano Verdieri, Partner der Leancom AG resümiert: "Die Teilnehmenden des diesjährigen Swiss Lean Awards 2023 bewiesen mit ihren konsequenten Anwendungen eindrücklich, dass Lean Management einen wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Die Unternehmen verbessern damit ihre Widerstandskraft und schaffen die Basis für eine nachhaltige und dauerhafte Differenzierung zu ihren Marktbegleitern. Die Reduktion von Verschwendung sowie die gemeinsame und stetige Umsetzung von Verbesserungen im Unternehmen sind unverzichtbar." Weiter heben die Jurymitglieder die Bedeutung eines Problemlösungsprozess hervor, welcher sich nicht nur auf Problem und Lösung fokussiert, sondern eine Ursachenanalyse beinhaltet.

Gegen vier weitere Finalisten konnte sich letzte Woche das Technologieunternehmen Phoenix Mecano Solutions AG mit Sitz in Stein am Rhein durchsetzen. "Das Gesamtpaket überzeugte", so Stefan Weitz, der Teil der Fachjury war - bestehend aus Experten der Leancom AG, KMU SWISS und der Ostschweizer Fachhochschule. "Nicht nur weil die Phoenix Mecano Solutions AG die Hoshin Kanri Methode über alle Hierarchien anwendet, sondern auch weil die gesamte Belegschaft die Lean-Management-Philosophie vorzüglich lebt und als ein fester Bestandteil im Unternehmen ganzheitlich integriert hat."

Die weiteren vier Finalisten des Swiss Lean Awards 2023 sind: Die Post CH AG Logistik-Services in Zürich-Mülligen, ELSA Group SA in Estavayer-le-Lac, Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg sowie die Ypsomed AG in Burgdorf.

Die Preisverleihungen fanden letzte Woche statt, bei der die Gewinner ihre Auszeichnungen und Zertifikate persönlich in ihren Firmensitzen überreicht bekamen.

Beiblatt

Übersicht der Finalisten & Gewinner

Swiss Lean Award 2023

Gewinner

Phoenix Mecano Solutions AG (Stein am Rhein)

Überzeugte durch umfassende Lean Management Integration, einschliesslich Hoshin Kanri und digitalisierten Prozessen.

Finalist

Die Post CH AG Logistik-Services (Zürich-Mülligen)

Anerkennung für ein effektives Personalentwicklungskonzept und Reifegradmodell im Lean Management.

Finalist

ELSA Group AG (Estavayer-le-Lac)

Geehrt für hervorragende Organisationsentwicklung und konsequentes Shopfloor-Management.

Finalist

Hypothekarbank Lenzburg AG (Lenzburg)

Ausgezeichnet als "Best Lean Newcomer" mit beeindruckenden Fortschritten in Mitarbeiterintegration und Unternehmenskultur.

Finalist

Ypsomed AG (Burgdorf)

Anerkennung für die organisatorische Verankerung von Lean Management mit einem umfassenden Ausbildungsprogramm.

Unterstützung und Partnerschaften

Die Schirmherrschaft des Swiss Lean Awards trägt die OST - Ostschweizer Fachhochschule unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Elmar Nestle. Die Leancom AG wurde im Jahr 2023 bei der Durchführung des Swiss Lean Award Programms von der EMVIS AG und der KMU SWISS AG als Programmpartner unterstützt.

Über Leancom

Die Leancom AG wurde 2011 gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Lean-Management-Beratungen in der Schweiz und dem benachbarten Ausland entwickelt. Die Berater und Experten der Leancom optimieren Prozesse und qualifizieren die Mitarbeitenden über einen eigenen und besonders nachhaltigen Qualifikations- und Trainingsansatz. Die Leancom berät KMU wie auch Konzernkunden und ist spezialisiert in den Branchen Construction, Industrie, Healthcare und Service. Neben den Beratungsdienstleistungen engagiert sich die Leancom auch in der Fortbildung und ist Ausbildungspartnerin von diversen Schweizer Hochschulen. Seit über 10 Jahren verleiht Leancom den Swiss Lean Award als Anerkennung für Unternehmen mit herausragenden Erfolgen im Bereich Lean Management.

Über EMVIS

EMVIS ist eine partnergeführte und unabhängige Unternehmensberatung, die Investoren, Unternehmer und mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg in die industrielle Zukunft begleitet. Zum Kundenportfolio zählen Schweizer KMU-Betriebe, Private Equity Fonds wie auch börsenkotierte mittelständische Unternehmen. Die ganzheitliche Herangehensweise basiert sehr stark auf den Wurzeln von Lean Management und internationalen Best Practices, die EMVIS zu einem integrierten und umsetzungsorientierten Beratungsmodell weiterentwickelt hat. EMVIS bietet seinen Kunden zudem ein Netzwerk an erfahrenen Management-Ressourcen aus seinem globalen Netzwerk an. EMVIS hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Büros in Deutschland und Singapur.