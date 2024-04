Fürstentum Liechtenstein

Zivilstandsamt mit neuen Schalter- und Telefonzeiten

Vaduz (ots)

Die Regierung hat beschlossen, die Schalter- und Telefonzeiten des Zivilstandsamts anzupassen und zu vereinheitlichen. Ab Donnerstag, 2. Mai 2024 ist das Zivilstandsamt (ZSA) für seine Kundinnen und Kunden während folgender Öffnungszeiten am Schalter und am Telefon erreichbar:

Montag: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Dienstag: 14 bis 16 Uhr

Mittwoch: 8.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Donnerstag: 14 bis 16 Uhr

Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Ausschlaggebend für die Änderung der Öffnungszeiten war das Kundenverhalten. Aus diesem Grund gelten am Montag, dem Tag mit der höchsten Kundenfrequenz, weiterhin längere Öffnungszeiten am Vormittag. Am Mittwoch ist das ZSA weiterhin bis 18 Uhr geöffnet, damit auch berufstätige Personen gut bedient werden können.

Zusätzlich zum Kundenverhalten wurde auch die Personalsituation im ZSA berücksichtigt. Mit der Anpassung der Öffnungszeiten wird für das bestehende Personal mehr Zeit für die Erledigung von operativen Arbeiten geschaffen und gleichzeitig auf die Schaffung von zusätzlichen Stellen verzichtet. Ausserdem steht neu auch die notwendige Zeit für die Weiterentwicklung des ZSA zur Verfügung.