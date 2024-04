Fürstentum Liechtenstein

Sanierung der Ruggeller Strasse zwischen Grossabünt und Mühlegass in Gamprin

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 9. April 2024 das Projekt für die diesjährige Etappe der Sanierung der Ruggeller Strasse zwischen der Grossabünt und der Mühlegass in Gamprin genehmigt und die Baumeister-, Belags- und Pflästerungsarbeiten vergeben.

Auslöser des Sanierungsprojekts an der Ruggeller Strasse ist der notwendige Bau einer Pumpendruckleitung des Abwasserzweckverbandes (AZV). Im Zusammenhang mit den vorgesehenen Rohrleitungsbauten wird der Oberbau der Landstrasse erneuert und der Radweg auf 3 Meter verbreitert. Im Bereich des Knotens bei der Mühlegass wird zudem der Fuss- und Radverkehr entflochten. Die Radfahrerinnen und Radfahrer werden analog dem Knoten Haldenstrasse neu auf einem rot eingefärbten Radstreifen über die Kreuzung geführt. Darüber hinaus entsteht für die Querung der Jedergass für die Fussgängerinnen und Fussgänger eine Trottoirüberfahrt.

Für die Bushaltestelle Mühlegass in Richtung Ruggell wird eine Haltebucht erstellt. In Fahrtrichtung Bendern bleibt aufgrund der Erkenntnisse aus dem Busbevorzugungskonzept die Fahrbahnhaltestelle bestehen, sodass der Bus in den Hauptverkehrszeiten mit Rückstau bis Bendern seine Position in der Kolonne nicht verliert.

Mit den Arbeiten wird im Anschluss an die Fertigstellungsarbeiten der Ausbauetappe 2023 Ende April 2024 begonnen.