Um sein Datenmanagement auf ein neues Niveau zu heben und künftig komplett auf papierbasierte Abläufe verzichten zu können, nutzt das japanische Unternehmen JTEKT Thermo Systems ab sofort das Product Lifecycle Management (PLM) von Aras. Die PLM-Lösung Aras Innovator ist die leistungsfähigste Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb komplexer Produkte.

JTEKT ist einer der führenden Hersteller von industriellen Wärmebehandlungsanlagen und fertigt diese jeweils nach kundenspezifischen Anforderungen: Kein Produkt gleicht dem anderen. Bei der Herstellung dieser Einzelanfertigungen müssen also jeweils alle Produktinformationen komplett neu erfasst und systematisiert werden, um für diese Anlage und alle in ihr verbauten Teile eine optimale Datenbasis aufzubauen. Um diese Herausforderung zu meistern, benötigte JTEKT ein zentrales Prozess- und Produktmanagementsystem.

Mit dem End-to-End-PLM von Aras kann JTEKT nun auch Produkte mit der Losgröße 1 sehr genau kalkulieren. So lässt die abteilungsübergreifende Datenbank den schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen, mit denen auch Individuallösungen detailliert geplant werden können, Realität werden. Aras Innovator ermöglicht JTEKT:

Eine um 75 Prozent reduzierte Vorlaufzeit

Schnellere Anpassungsfähigkeit auf Kundenwünsche und Marktveränderungen

Zentrales Management von Daten und Prozessen

Masayuki Mukai, Member of the Information Planning Group bei JTEKT Thermo Systems: "Für unsere Fertigungsstrategie benötigen wir ein System, das in der Lage ist, die individuellen Spezifikationen jeder von uns produzierten Maschine erfassen zu können. Aras Innovator bietet uns genau die Flexibilität, die wir brauchen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden."

Rob McAveney, Chief Technology Officer bei Aras: "Unternehmen wie JTEKT, die auftragsbezogen produzieren, benötigen eine zentrale Sicht auf ihre Produktinformationen. Sie müssen leicht zugänglich sein und flexibel genutzt werden können. Gemeinsam haben wir eine Lösung entwickelt, mit der die Effizienz gesteigert und der Weg für eine weitere Optimierung der Fertigungsprozesse geebnet wird. Kein Hersteller ist wie der andere. Daher ist es wichtig, dass sich jedes Unternehmen genau passend für die eigenen Bedürfnisse aufstellen kann."

Über JTEKT Thermo Systems

JTEKT Thermo Systems ist ein Hersteller von industriellen Wärmebehandlungsanlagen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich der Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1958 als eine der Geschäftseinheiten der Koyo Seiko Co. (heute JTEKT Corporation) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tenri, Präfektur Nara, Japan.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.