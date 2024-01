Besuch der Heiligen drei Könige im Regierungsgebäude

Vaduz (ots) - Wie in den Vorjahren richtet sich Regierungschef Daniel Risch in einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung. Die Neujahrsbotschaft wird mit Gebärdensprache an folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) ausgestrahlt: Montag, 1. Januar 2024: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr Dienstag, 2. Januar 2024: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr Die Neujahrsbotschaft kann zudem ...

mehr